Die Spots der Philips Hue White Ambiance Leuchte Runner in Weiß sind einstellbar. Du kannst ihr warmes bis kühles weißes Licht in jeden Winkel Deines Raums scheinen lassen. Nutze die integrierten Lichtszenen für Deine Alltagsaktivitäten und steuere die Leuchte mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder per Bluetooth. Mehr Funktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.