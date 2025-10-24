Still Deckenleuchte
Das einmalige, runde Design der Philips Hue White Ambiance Deckenleuchte Still in Weiß erzeugt Tausende Nuancen warmen bis kühlen weißen Lichts für jede Tageszeit. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder über die Bluetooth App. Weitere intelligente Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Integrierte LED
- Bluetooth-Steuerung per App
- Inklusive Dimmschalter
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Metall