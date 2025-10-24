Tischleuchte Wellner
Die Philips Hue White Ambiance Tischleuchte Wellner lässt mit ihrem warmen bis kühlen weißen Licht und ihren integrierten Lichtszenen ein einzigartiges Flair in jedem Raum entstehen. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder per Bluetooth. Weitere intelligente Lichtfunktionen erhältst Du mit der Philips Hue Bridge.
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- E27 LED-Lampe enthalten
- Bluetooth-Steuerung per App
- Inklusive Dimmschalter
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Glas