Die Philips Hue White Ambiance Tischleuchte Wellner lässt mit ihrem warmen bis kühlen weißen Licht und ihren integrierten Lichtszenen ein einzigartiges Flair in jedem Raum entstehen. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder per Bluetooth. Weitere intelligente Lichtfunktionen erhältst Du mit der Philips Hue Bridge.