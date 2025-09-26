Es ist die modernste, intuitivste und erfreulichste Art, Dein Zuhause innen und außen zu beleuchten. Stelle Dein Setup zusammen durch eine Auswahl an smarten Lampen, Leuchten, Außenleuchten und Zubehör. Nutze noch mehr Features mit der Hue Bridge oder Bridge Pro Steuerungszentrale. Die Einrichtung und Steuerung Deiner Beleuchtung erfolgt selbsterklärend in der Hue App. Genieße Automatisierungen, erlebe die Synchronisation von Licht mit dem Fernseher, Musik oder beim Gaming, sichere dein Zuhause mit Smart-Home Security und nutze die Steuerung von unterwegs, sowie noch vieles mehr.
Vergleiche Hue Essential und Hue LED Lampen
HueJetzt kaufen
Lumen Output
Chromasync™ Präzisionsfarbe
Dimmbarkeit
Farbtemperaturbereich
Fange jetzt mit smarter Beleuchtung an
Schaffe das perfekte Ambiente
Mit 8 Millionen Farben und verschiedenen Tönen von warm- bis kaltweißem Licht kannst Du die perfekte Stimmung für alles schaffen, was Du drinnen und draußen machst. Wähle eine der farbigen, maßgeschneiderten Lichtszenen aus (oder gestalte Deine eigenen!), arbeite oder entspanne Dich beim optimalen Weißton, oder lass Deine Lichter in diesen besonderen Momenten funkeln wie die Sterne.
Müheloses Dimmen erleben
Herkömmliche Lampen benötigen einen speziellen, fest in das Stromnetz installierten Dimmschalter. Bei smarten Lampen ist das Dimmen bereits integriert – die Hue App, smarte Schalter oder Deine Stimme kann Dein Licht sofort dimmen bis hin zu sehr niedrigen Lichtstärken.
Entdecke alle Funktionen mit einer Bridge
Hue Bridge und Bridge Pro können eine ganze Reihe smarter Lichtfunktionen freischalten. Dazu gehören coole Lichteffekte, Surround-Beleuchtung zur Synchronisierung mit Deinem Home-Entertainment, die Integration von Hue Secure mit Licht und Kameras, Sprachsteuerung mit smarten Assistenten sowie viele kluge Automatisierungen. Die Bridge Pro ist unser fortschrittlichster Smart Light Hub, der mehr Funktionen freischaltet, mehr Lichter unterstützt und schneller ist.
Technische Daten
Lampeneigenschaften
Lampeneigenschaften
dimmbar
Ja
Lampenabmessungen
Lampenabmessungen
Nutzlebensdauer
Nutzlebensdauer
Umweltschutz
Umweltschutz
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten
Garantie
Garantie
Lichteigenschaften
Lichteigenschaften
Packmaße und Gewicht
Packmaße und Gewicht
Informationen zur Verpackung
Informationen zur Verpackung
Stromverbrauch
Stromverbrauch
Produktabmessungen und -gewicht
Produktabmessungen und -gewicht
Service
Service
Technische Daten
Technische Daten
Die Lampe
Die Lampe
Was ist in der Verpackung?
Was ist in der Verpackung?
Was unterstützt wird
Was unterstützt wird
Sonstiges
Sonstiges
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.