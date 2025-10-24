Support
Flourish pendant light with a rounded shape, ribbed texture, and white canopy, illuminated in pink. No visible switches or ports.

Flourish Pendelleuchte

Erzeuge mit der Flourish Pendelleuchte ein intensives Licht für jeden Anlass, ob in warmem oder kühlem Weiß oder in Farbe. Verwende sie als Einzelleuchte oder über die Hue Bridge in Deinem smarten Lichtsystem.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White & Color Ambiance
  • Integrierte LED
  • Bluetooth-Steuerung per App
  • Steuerung mit App oder Sprache*
  • Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Alle technischen Daten ansehen
Find your product manual

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Weiß

  • Material

    Glas

Nutzlebensdauer

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Lichteigenschaften

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay