Personalisierte Partystimmung

Mit einer Kugel-Lichterkette bekommt Dein Außenbereich das Ambiente eines gemütlichen Cafés. Du sorgst für die Details.

Zwei Hue Festavia Globe Outdoor Lichterketten für den Außenbereich mit schwarzem Kabel und transparenten, smarten Lampen
Eine Frau tanzt auf der Terrasse bei dem blauen, pinken und weißen smartem Licht der Festavia Globe Outdoor Lichterkette für den Außenbereich.

Party in kräftigen Farben, Abschalten bei warmem Lichtschein

Dank farbfähiger, integrierter LEDs mit Chromasync™-Technologie erstrahlt die Festavia Globe Outdoor Lichterkette in kräftigem Weißlicht und satten Farben – perfekt für besondere Momente im Außenbereich. 
Du spielst Musik für eine Party? Synchronisiere sie mit Deinen Songs und beobachte, wie die Musik die Farben in Bewegung bringt. 
Zeit zum Entspannen? Dimme das Licht auf den sanftesten warmweißen bis kaltweißen Lichtschein. Schaffe eine besonders gemütliche Atmosphäre mit einer Lichtszene oder einem besonderen Effekt – zum Beispiel funkelndem Kerzenlicht.

Eine Festavia Globe Outdoor Lichterkette taucht den Sitzbereich einer Terrasse bei Nacht in ein smartes Licht aus pinken, gelben und violetten Tönen

Das Licht ist die Seele Deiner Party

Ob an oder aus – die kugelförmigen Lampen der Festavia Globe Outdoor Lichterkette im stilvollen Design sind ein wunderschöner Blickfang für Deinen Außenbereich. In jeder Lampe steckt ein markantes Innenrohr, das Farbe, Helligkeit und Lichtverteilung für optimale Effekte ausbalanciert. Stelle sie ganz nach Deinen Wünschen ein: Lege einen Farbverlauf mit mehreren Farben entlang der Lichterkette fest, wähle aus saisonalen Lichtszenen oder nutze spezielle Lichteffekte. So ist Dein Licht perfekt auf die Partystimmung, besondere Anlässe oder entspannte Momente im Freien abgestimmt.

Entdecke Musiksynchronisierung
Eine mit Wasser bespritzte Festavia Globe Outdoor Lichterkette für den Außenbereich einer Party mit kugelförmigen, smarten Lampen leuchtet in pinkfarbenem smarten Licht

Für jedes Wetter gerüstet

Ob Regen, Schnee oder Sonnenschein: Festavia Globe Outdoor Lichterketten sind für den ganzjährigen Einsatz konzipiert. Wozu wegpacken? Lass sie einfach für jeden Anlass hängen. Nur für den Fall: die Lampen sind wasserdicht, wetterfest, bruchsicher und austauschbar!

Eine Festavia Globe Outdoor Lichterkette für den Außenbereich einer Party mit transparenten, kugelförmigen Lampen, schwarzem Kabel und Niedervolt-Netzteil.

Einfache Plug-and-Play-Einrichtung 

Festavia Globe Outdoor Lichterketten sind ein Niedervolt-System. Du kannst sie einfach mit dem mitgelieferten Netzteil an eine vorhandene Steckdose anschließen. Es ist keine komplizierte Neuverkabelung notwendig. Du kannst auch weitere Lichterketten zu einer vorhandenen Niedervolt-Installation hinzufügen und sie problemlos mit Deinen anderen Außenleuchten im gesamten Außenbereich verbinden.

Die Globe Outdoor Lichterketten lassen sich nicht direkt aneinanderreihen: Was Du aber tun kannst, ist, zwei Ketten über das im Erweiterungspaket enthaltene T-Verbindungsstück an das Netzteil anschließen.

Fragen und Antworten

Kann meine Hue Festavia Globe Outdoor Lichterkette auch in weißem Licht leuchten?

Sind die Lampen der Festavia Globe Outdoor Lichterkette austauschbar?

Wie kann ich meine Festavia Globe Outdoor Lichterkette am besten aufhängen?

Sind die Lampen aus Glas?

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Schwarz

  • Material

    Synthetik

Nutzlebensdauer

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Lichteigenschaften

Lichterkette/Lightstrip

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Stromverbrauch

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Was ist in der Verpackung?

Was unterstützt wird

Sonstiges

Brauchst Du ein Ersatzteil?

Brauchst Du ein Teil?

Du suchst nach Ersatzteilen für dieses Produkt? Hier findest Du Ersatzstromkabel, Halterungen und vieles mehr, um Deinen Leuchten neues Leben einzuhauchen.

Teile durchsuchen
Hue Support

Du kannst keine Antwort auf Deine Frage finden?

Gehe zum Support

