Füge Deinem System eine Philips Hue Bloom hinzu und schaffe mit hochwertigem weißem und farbigem Licht eine ganz neue Atmosphäre in Deinem Zuhause. Lass ein indirektes Umgebungslicht entstehen oder hebe Möbelstücke oder Besonderheiten in Deinem Zuhause hervor. Du kannst sie überall dort verwenden, wo eine Steckdose vorhanden ist.