Die flexibelste Lichtquelle, die Du Dir vorstellen kannst. Durch diese 1 Meter lange Erweiterung kannst Du den Philips Hue LightStrip Plus für größere Oberflächen verlängern. Du kannst ihn formen, an jeder festen Oberfläche anbringen und seine hohe Lichtleistung genießen. Der Lightstrip kann verkürzt werden. Der abgeschnittene Teil kann mit dem Verbindungsstück des Basissets an einen anderen Hue Lightstrip Plus (Version V4) nachträglich wieder angeschlossen werden. Der Anschluss der Hue Lightstrip Plus Verlängerung an ein Basis-Set der Vorgängerversion (V1-V3) ist nicht möglich.