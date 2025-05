Nutze Hue Play nach Deinem Geschmack

Die Philips Hue Play Lightbar kann an einer Wand oder an einem Fernseher montiert, flach auf eine Oberfläche gelegt oder aufrecht aufgestellt werden. Diese vielseitige und intelligente Leuchte sorgt für perfekte Akzente in jedem Wohnzimmer, Unterhaltungsbereich oder Medienraum.