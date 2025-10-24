Starter-Set: 3 smarte Spots GU10
Bringe mit dem Philips Hue White and Color Ambiance Starter-Set stimmungsvolle Farbe in jeden Raum. Dieses Set enthält drei smarte Lampen und eine Hue Bridge, mit der Du die Lampen vollständig steuern, auf die Hue App zugreifen und von weiteren unbegrenzten Möglichkeiten profitieren kannst.
Produkt-Highlights
- White & Color Ambiance
- Weißes und farbiges Licht
- Intelligente Lichtregelung
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
50x58