Mit dem richtigen Licht kannst Du Deine Arbeit effektiver und besser erledigen. Lass Dich von smartem Leuchten mit perfekter Intensität, Lichtverteilung und Lichtfarbe unterstützen, damit Du Dich den ganzen Tag wohlfühlst und produktiv und konzentriert arbeiten kannst.
Konzentriert bleiben mit Home Office Beleuchtung
Smarte Beleuchtung lässt sich individuell anpassen, damit Du immer den richtigen Weißton zu jeder Tageszeit einstellen kannst. Kühlere bläuliche Töne tragen dazu bei, dass Du Dich am Morgen energiegeladener fühlst. Wärmere Weißtöne helfen Dir, am Ende des Arbeitstages zur Ruhe zu kommen.
Das passende Licht für Dein Büro
Für optimalen Komfort und höhere Produktivität ist eine Kombination aus Schreibtischleuchten, Stehleuchten und Deckenleuchten von Vorteil. So kannst Du eine gute Balance zwischen direkter Aufgabenbeleuchtung und indirektem, diffusem Licht herstellen.
Leitfaden für smarte Home Office Beleuchtung
Wie kann ich mit meinen smarten Lampen natürliches Licht in meinem Büro simulieren?
Wie hell sollte meine Home Office Beleuchtung sein?
Was ist die beste Home Office Beleuchtung für die Arbeit am Computer?
Weitere Ideen für smarte Home Office Beleuchtung
So richtest Du das optimale Licht für Videocalls ein
Beim Einrichten der optimalen Beleuchtung für Videocalls geht es nicht nur darum gut auszusehen. Die richtige Beleuchtung kann helfen, Gesichtsausdrücke deutlich erkennbar zu machen, störende Schatten oder Blendungen zu minimieren und die Qualität des Videobildes zu verbessern.