Diese Aktion läuft bis zum 12. Oktober 2025 um 23:59 Uhr.

• Lege zwei (2) oder mehr Aktionsartikel in Deinen Warenkorb und erhalte 15% Rabatt auf den Gesamtpreis der teilnahmeberechtigten Aktionsprodukte. Wenn eine Hue Bridge zu diesen Aktionsartikeln gehört, erhältst Du 25% Rabatt auf den Gesamtpreis der teilnehmenden Aktionsprodukte.

• Der Rabatt wird von der Summe der qualifizierten Aktionsprodukte im Warenkorb an der Kasse abgezogen.

• Diese Werbeaktion gilt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware. Jeder Kauf unterliegt außerdem den Verkaufsbedingungen von Philips Hue.

• Bei der Rückgabe eines Teils einer Bestellung wird der anteilige Rabattwert vom Rückerstattungsbetrag abgezogen, sofern dieser berechtigt ist.

• Diese Werbeaktion kann nicht mit einem anderen Angebot auf www.philips-hue.com kombiniert werden.

• Signify Schweiz behält sich das Recht vor, Werbeaktionen jederzeit zu beenden oder die vorliegenden Geschäftsbedingungen durch deren Neuveröffentlichung zu ändern.

