Philips Hue Surround Licht in Kombination mit einem LG TV – stimmungsvolle Ambientebeleuchtung fürs Heimkino

Surround Licht Erlebnis auf Deinem LG TV!

2025er LG Aktion-TV kaufen und bis zu 300 CHF Hue Gutschein erhalten

Smart starten oder upgraden

Bis zu 300 CHF Rabatt beim Kauf von ausgewählten LG TVs!
Aktionszeitraum:

24.09.2025 bis 10.11.2025

Registrieren bis:

31.11.2025

So erhältst Du deinen Gutscheincode:

1. Kaufe einen teilnehmenden LG TV* im Aktionszeitraum

2. Registriere Dich hier bei LG, um deinen Gutschein für den Philips Hue Store zu erhalten

3. Suche Dir Deine gewünschten Produkte aus dem Hue Store aus und kreiere Dein Surround-Licht Setup

Lightstrips und Tubes

TV Play Gradient Lightstrip 55"

Hue White & Color Ambiance

TV Play Gradient Lightstrip 55"
Konzipiert für 55- bis 60-Zoll-Fernsehgeräte
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich

CHF 200.00

TV Play Gradient Lightstrip 65"

Hue White & Color Ambiance

TV Play Gradient Lightstrip 65"
Konzipiert für 65- bis 75-Zoll-Fernsehgeräte
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich

CHF 220.00

Hue Play Gradient Lightstrip 75 Zoll und größer

Hue White & Color Ambiance

Hue Play Gradient Lightstrip 75 Zoll und größer
Konzipiert für Fernseher ab 75 Zoll
Netzteil und Halterung im Lieferumfang enthalten
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich

CHF 250.00

Play Gradient Light Tube schwarz kompakt

Hue White & Color Ambiance

Play Gradient Light Tube schwarz kompakt
Konzipiert für Fernsehgeräte von 40 bis 55 Zoll
Integriert weißes und farbiges Licht
Inklusive Netzteil
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich

CHF 200.00

Play Gradient Light Tube weiß kompakt

Hue White & Color Ambiance

Play Gradient Light Tube weiß kompakt
Konzipiert für Fernsehgeräte von 40 bis 55 Zoll
Inklusive Netzteil
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich

CHF 200.00

Artikel fast ausverkauft

Play Gradient Light Tube schwarz groß

Hue White & Color Ambiance

Play Gradient Light Tube schwarz groß
Konzipiert für Fernseher ab 60 Zoll
Inklusive Netzteil
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich

CHF 220.00

Play Gradient Light Tube weiß groß

Hue White & Color Ambiance

Play Gradient Light Tube weiß groß
Konzipiert für Fernseher ab 60 Zoll
Inklusive Netzteil
Integriert weißes und farbiges Licht
Hue Bridge und Hue Sync Box erforderlich

CHF 220.00

Wall Washer und Lightbars

Hue Play Wallwasher

Hue White & Color Ambiance

Hue Play Wallwasher

ColorCast Technologie
1035 Lumen
Höhe x Breite: 15,7 x 9,1 cm
Mattschwarz

CHF 350.00

Hue Play Wallwasher

Hue White & Color Ambiance

Hue Play Wallwasher

ColorCast Technologie
1035 Lumen
Höhe x Breite: 15,7 x 9,1 cm
Mattweiß

CHF 350.00

CHF 200.00

CHF 200.00

Play Lightbar Doppelpack

Hue White & Color Ambiance

Play Lightbar Doppelpack

Doppelpack
Integrierte LED
Schwarz
Intelligente Steuerung mit der Hue Bridge*

CHF 140.00

Play Lightbar Doppelpack

Hue White & Color Ambiance

Play Lightbar Doppelpack

Doppelpack
Integrierte LED
Weiß
Intelligente Steuerung mit der Hue Bridge*

CHF 140.00

Play Lightbar schwarz Basis-Set

Hue White & Color Ambiance

Play Lightbar schwarz Basis-Set

Einzelpack
Integrierte LED
Schwarz
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

CHF 80.00

Play Lightbar weiß Basis-Set

Hue White & Color Ambiance

Play Lightbar weiß Basis-Set

Einzelpack
Integrierte LED
White
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

CHF 80.00

Artikel fast ausverkauft

Bridge und weitere Lampen

Neu
Hue Bridge Pro

Hue

Hue Bridge Pro

Unterstützt mehr als 150 Lichter und 50 Zubehörteile
Ermöglicht Hue Sync, MotionAware™
Ermöglicht die Steuerung des gesamten Hauses
Erweiterte Verschlüsselung mit Zigbee Trust Center

CHF 90.00

Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Hue

Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Unterstützt mehr als 50 Lichter und 12 Zubehörteile
Aktiviert Hue Sync
Erschließt die Integration von Licht und Sicherheit
Fortschrittliche Verschlüsselung

CHF 60.00

Neu
Starter-Set: 2 farbfähige E27-Smart-Lampen + Hue Bridge Pro

Hue White & Color Ambiance

Starter-Set: 2 farbfähige E27-Smart-Lampen + Hue Bridge Pro

Unterstützt mehr als 150 Lichter und 50 Zubehörteile
MotionAware™ Technologie
White Ambiance +16 Millionen Farben
Erweiterte Verschlüsselung mit Zigbee Trust Center

CHF 160.00

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack - 1100

Hue White & Color Ambiance

E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack - 1100

Bis zu 1055 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 110.00

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung

Hue White & Color Ambiance

Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung

LED und Batterie enthalten
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 90.00

Gradient Signe Stehleuchte weiß

Hue White & Color Ambiance

Gradient Signe Stehleuchte weiß

White
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 330.00

Gradient Signe Stehleuchte schwarz

Hue White & Color Ambiance

Gradient Signe Stehleuchte schwarz

Schwarz
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 330.00

Gradient Signe Tischleuchte schwarz

Hue White & Color Ambiance

Gradient Signe Tischleuchte schwarz

Schwarz
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 220.00

Gradient Signe Tischleuchte weiß

Hue White & Color Ambiance

Gradient Signe Tischleuchte weiß

White
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 220.00

Was Du für Deine Surround-Beleuchtung brauchst

Du benötigst nur ein paar Dinge, um Deine Philips Hue Lampen und Leuchten mit Deinem LG TV zu synchronisieren.

Hue Bridge

Hue Bridge

Die Hue Bridge ist das zentrale Element Deines smarten Lichtsystems. Sie ermöglicht die Nutzung der gesamten Funktionsvielfalt smarter Beleuchtung, wie zum Beispiel Hue Sync.

Farbfähige Lampen

Farbfähige Lampen

Jede Philips Hue White & Color Ambiance Lampe und Leuchte funktioniert! Erhelle Deinen Entertainment-Bereich mit Lightstrips, Lampen, Leuchten und mehr.

Hue TV Sync App

Hue TV Sync App

Synchronisiere die Lampen in Deinem Heimkino mit allen Inhalten auf Deinem LG TV*, unabhängig davon, wie Du sie abspielst. Beobachte, wie das Licht ohne Verzögerung auf Deinen Bildschirm reagiert.

* Gültig für alle 2025 LG TVs ab CHF 750.–. Der Gutscheinbetrag variiert je nach Kaufpreis des TVs. Alle teilnehmenden Fernseher unterstützen die Hue Sync TV App.

Teilnahmebedingungen

  • Diese Aktion gilt ab dem 24.09. bis zum 10.11.2025. Registrierungsschluss ist der 30.11.2025.
  • Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person ab 18 Jahren oder wirksam vertretene Person mit Lieferanschrift in Deutschland.
  • Bitte beachte, dass diese Aktion nicht mit anderen Promotions (Bundles, Rabattcodes) kombiniert werden kann und pro Haushalt nur eine einzige Teilnahme möglich ist. 
  • Um einen individuellen Philips Hue Wertgutschein zu erhalten, muss eine Registrierung auf der folgenden Website von LG stattfinden: www.lg-promo.ch  Der Antrag inklusive aller notwendigen Unterlagen muss bis zum 30.11.2025 eingereicht werden. Spätere Registrierungen können nicht mehr berücksichtigt werden. Es gilt das Datum des Eingangs der Registrierung.
  • Die ausführlichen Teilnahmebedingungen sind über folgendem Link erreichbar: www.lg-promo.ch
  • Diese Aktion:
    • gilt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware.
    • unterliegt dem Vorbehalt hinsichtlich Änderungen von Preis und/oder Produkt sowie hinsichtlich Rechtschreib-, Druck- und Satzfehlern.
  • Der Anbieter ist Signify Switzerland AG (Obstgartenstrasse 1+3, 8910 Affoltern am Albis). Signify behält sich das Recht vor, eine Aktion jederzeit abzubrechen, vorzeitig zu beenden oder diese Nutzungsbedingungen durch eine Neuveröffentlichung zu ändern.

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

