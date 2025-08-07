Wähle mindestens zwei Produkte aus und spare!
White Ambiance Lampen
Hue White Ambiance
GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
CHF 70.00
Hue White Ambiance Filament Lampe
E27 - Filament Giant Globe G125 - 550
CHF 55.00
Hue White Ambiance
E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack - 1100
CHF 65.00
Hue White Ambiance Filament Lampe
E27 - Filament Lampe A60 Dreierpack - 550
CHF 100.00
Hue White Ambiance
E14 - Smarte Lampe Kerzenform Doppelpack - 470
CHF 50.00
Hue White Ambiance Filament Lampe
E27 - Filament Globe G93 - 550
CHF 45.00
Hue White Ambiance
MR16 - Smarter Spot Doppelpack - 400
CHF 65.00
White & Color Ambiance Lampen
Hue White & Color Ambiance
GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
CHF 160.00
Hue White & Color Ambiance
E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack - 1100
CHF 110.00
Hue White & Color Ambiance
E27 - Smarte Lampe A67 - 1600
CHF 80.00
Hue White & Color Ambiance
E14 - Smarte Lampe Tropfenform Doppelpack - 470
CHF 110.00
Hue White & Color Ambiance
MR16 - Smarter Spot Doppelpack - 400
CHF 110.00
Hue White & Color Ambiance
E14 - Smarte Lampe Kerzenform Doppelpack - 470
CHF 110.00
Hue White & Color Ambiance
GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)
CHF 110.00
Tisch- & Stehleuchten
Hue White & Color Ambiance
Gradient Signe Stehleuchte schwarz
CHF 330.00
Hue White & Color Ambiance
Play Lightbar Doppelpack
CHF 140.00
Hue White & Color Ambiance
Gradient Signe Stehleuchte Oak
CHF 350.00
Hue White & Color Ambiance
Gradient Signe Stehleuchte weiß
CHF 330.00
Hue White & Color Ambiance
Gradient Signe Tischleuchte schwarz
CHF 220.00
Hue White & Color Ambiance
Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung
CHF 90.00
Hue White & Color Ambiance
Bloom Tischleuchte weiß
CHF 90.00
Hue White & Color Ambiance
Gradient Signe Tischleuchte weiß
CHF 220.00
Hue White Ambiance
Wellner Tischleuchte weiß + Dimmschalter
CHF 120.00
Hue White Ambiance
Wellness Tischleuchte schwarz + Dimmschalter
CHF 120.00
Lightstrips
Hue White & Color Ambiance
Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter
CHF 60.00
Hue White & Color Ambiance
Philips Hue Gradient Lightstrip 2 Meter
CHF 160.00
Hue White & Color Ambiance
Lightstrip Plus Verlängerung V4 1 Meter
CHF 20.00
LIGHTSTRIPS
Hue Solo Lightstrip 10 Meter
CHF 160.00
LIGHTSTRIPS
Hue Solo Lightstrip 5 Meter
CHF 90.00
Hue White & Color Ambiance
Philips Hue Gradient Lightstrip Verlängerung, 1 Meter
CHF 65.00
Hue White & Color Ambiance
Hue Festavia Lichterkette
CHF 230.00
Deckenleuchten
Hue White & Color Ambiance
Infuse Deckenleuchte M weiß
CHF 230.00
Hue White & Color Ambiance
Surimu rechteckiges Panel 120x30 weiß
CHF 330.00
Hue White & Color Ambiance
Infuse Deckenleuchte L weiß
CHF 300.00
Hue White & Color Ambiance
Surimu quadratisches Panel 60x60 weiß
CHF 330.00
Hue White & Color Ambiance
Ensis Pendelleuchte schwarz
CHF 480.00
Hue White Ambiance
Aurelle rechteckige Panelleuchte 120x30 weiß + Dimmschalter
CHF 240.00
Hue White Ambiance
Enrave Deckenleuchte S weiß + Dimmschalter
CHF 120.00
Hue White & Color Ambiance
Infuse Deckenleuchte M schwarz
CHF 230.00
Hue White Ambiance
Aurelle runde Panelleuchte schwarz + Dimmschalter
CHF 180.00
Hue White Ambiance
Aurelle quadratisches Panel 30x30 weiß + Dimmschalter
CHF 170.00
Hue White Ambiance
Aurelle quadratisches Panel 60x60 schwarz + Dimmschalter
CHF 240.00
Hue White Ambiance
Aurelle quadratisches Panel 30x30 schwarz + Dimmschalter
CHF 170.00
Hue White & Color Ambiance
Surimu quadratisches Panel 30x30 weiß
CHF 230.00
Hue White & Color Ambiance
Surimu runde Panelleuchte weiß
CHF 240.00
Spots
Hue White & Color Ambiance
3er-Pack Centura Einbauspot
CHF 190.00
Hue White Ambiance
Einbauspot Milliskin (3er-Pack)
CHF 110.00
Hue White & Color Ambiance
Slim Einbauleuchte, 90 mm
CHF 250.00
Hue White & Color Ambiance
Centris 4er Deckenspot
CHF 490.00
Hue White & Color Ambiance
Centris 4er Deckenspot
CHF 490.00
Hue White & Color Ambiance
Argenta 2er-Spot
CHF 190.00
Hue White Ambiance
Runner Doppelspot
CHF 160.00
Hue White Ambiance
Runner 3er-Spot
CHF 220.00
Outdoor Leuchten
Hue White & Color Ambiance
Resonate Outdoor Wandleuchte schwarz
CHF 160.00
Hue White & Color Ambiance
Lily XL Outdoor Spot Erweiterung schwarz
CHF 160.00
Hue White & Color Ambiance
Appear Outdoor Wandleuchte schwarz
CHF 160.00
Hue White & Color Ambiance
Amarant lineare Außenleuchte
CHF 190.00
Hue White & Color Ambiance
Calla Outdoor Sockelleuchte
CHF 130.00
Hue White & Color Ambiance
Discover Flutlicht
CHF 200.00
Hue White & Color Ambiance
Lily Outdoor Spot Erweiterung schwarz
CHF 110.00
Hue White & Color Ambiance
Impress Outdoor Wegeleuchte schwarz
CHF 210.00
Hue White & Color Ambiance
Impress Outdoor Wandleuchte schwarz
CHF 150.00
Hue White & Color Ambiance
Outdoor Lightstrip 5 Meter
CHF 280.00
Hue White & Color Ambiance
Outdoor Lightstrip 2 Meter
CHF 170.00
Hue
Outdoor Netzteil 100 W
CHF 95.00
Smartes Zubehör
Hue
Bridge smarte Schaltzentrale weiß
CHF 60.00
Hue
Philips Hue Wandschalter Modul Doppelpack
CHF 80.00
Hue
Hue Motion Sensor
CHF 45.00
Hue
Dimmschalter weiß V2
CHF 22.00
Hue
Smart Button weiß
CHF 22.00
Hue
Hue Smart Plug
CHF 125.00
Hue
Smart Plug
CHF 45.00
Teilnahmebedingungen
- Diese Aktion gilt ab dem 11. August bis zum 24. August 2025.
- Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person ab 18 Jahren oder wirksam vertretene Person mit Lieferanschrift in Schweiz.
- Diese Aktion gilt nur für ausgewählte Philips Hue Produkte, die auf dieser Seite vorgestellt werden. Es gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen des Hue Shops.
- Beim Kauf von einer Hue Bridge und mindestens einem weiteren Artikel wird Dir der Rabatt in Höhe von 25% gewährt. Beim Kauf von mindestens 2 Artikeln ohne Hue Bridge erhältst Du 15% Rabatt auf Deinen Einkauf. Die Aktion ist nur für die oben aufgeführten Hue Produkte gültig. Der Rabatt wird an der Kasse abgezogen.
- Eine Barauszahlung des Preisnachlasses sowie eine Kombination mit anderen Angeboten auf www.philips-hue.com/de-ch sind nicht möglich.
- Diese Aktion:
a. gilt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware.
b. unterliegt dem Vorbehalt hinsichtlich Änderungen von Preis und/oder Produkt sowie hinsichtlich Rechtschreib-, Druck- und Satzfehlern.
- Der Anbieter ist Signify Switzerland AG (Obstgartenstrasse 1+3, 8910 Affoltern am Albis). Signify behält sich das Recht vor, eine Aktion jederzeit abzubrechen, vorzeitig zu beenden oder diese Nutzungsbedingungen durch eine Neuveröffentlichung zu ändern.
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.