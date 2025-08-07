Support
Philips Hue Bridge

Schritt 1

Lege eine Hue Bridge in Deinen Warenkorb.

Lampen

Schritt 2

Füge mindestens eine Lampe, eine Leuchte oder ein Zubehörteil hinzu. Gehe zur Kasse und spare 25% auf Deine gesamte Bestellung.

Introduction

Du hast bereits eine Hue Bridge?

Kaufe mindestens 2 Artikel aus dem Angebot und erhalte 15% Rabatt, wenn Du keine Hue Bridge auswählst.

Schritt 1

Lege eine Hue Bridge in Deinen Warenkorb

Die Hue Bridge ist das Herzstück Deines smarten Lichtsystems und schaltet die gesamte Palette der smarten Beleuchtungsfunktionen frei.

Bridge smarte Schaltzentrale weiß
  • Intelligente Lichtregelung
  • Sprachsteuerung
  • Steuerung von unterwegs
  • Immersives Fernsehen, Musik und Games

White Ambiance Lampen

Summer Sale
GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)

Hue White Ambiance

GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
Warmweißes bis kaltweißes Licht
Bis zu 400 Lumen
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 70.00

Summer Sale
E27 - Filament Giant Globe G125 - 550

Hue White Ambiance Filament Lampe

E27 - Filament Giant Globe G125 - 550
Warmweiß bis kaltweiß
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 55.00

Summer Sale
E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack - 1100

Hue White Ambiance

E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack - 1100
Bis zu 1055 Lumen*
Warmweißes bis kaltweißes Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 65.00

Summer Sale
E27 - Filament Lampe A60 Dreierpack - 550

Hue White Ambiance Filament Lampe

E27 - Filament Lampe A60 Dreierpack - 550
Warmweiß bis kaltweiß
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 100.00

Summer Sale
E14 - Smarte Lampe Kerzenform Doppelpack - 470

Hue White Ambiance

E14 - Smarte Lampe Kerzenform Doppelpack - 470
Warmweißes bis kaltweißes Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 50.00

Summer Sale
E27 - Filament Globe G93 - 550

Hue White Ambiance Filament Lampe

E27 - Filament Globe G93 - 550
Warmweiß bis kaltweiß
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 45.00

Summer Sale
MR16 - Smarter Spot Doppelpack - 400

Hue White Ambiance

MR16 - Smarter Spot Doppelpack - 400
Warmweißes bis kaltweißes Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 65.00

White & Color Ambiance Lampen

Summer Sale
GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)

Hue White & Color Ambiance

GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
Weiß- und Farblicht
Bis zu 400 Lumen
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 160.00

Summer Sale
E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack - 1100

Hue White & Color Ambiance

E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack - 1100
Bis zu 1055 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 110.00

Summer Sale
E27 - Smarte Lampe A67 - 1600

Hue White & Color Ambiance

E27 - Smarte Lampe A67 - 1600
Bis zu 1521 Lumen*
Weißes und farbiges Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 80.00

Summer Sale
E14 - Smarte Lampe Tropfenform Doppelpack - 470

Hue White & Color Ambiance

E14 - Smarte Lampe Tropfenform Doppelpack - 470
Weißes und farbiges Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 110.00

Summer Sale
MR16 - Smarter Spot Doppelpack - 400

Hue White & Color Ambiance

MR16 - Smarter Spot Doppelpack - 400
Weißes und farbiges Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 110.00

Summer Sale
E14 - Smarte Lampe Kerzenform Doppelpack - 470

Hue White & Color Ambiance

E14 - Smarte Lampe Kerzenform Doppelpack - 470
Weißes und farbiges Licht
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 110.00

Summer Sale
GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)

Hue White & Color Ambiance

GU10 – Smarter Spot – (Doppelpack)
Weiß- und Farblicht
Bis zu 400 Lumen
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 110.00

Tisch- & Stehleuchten

Summer Sale
Gradient Signe Stehleuchte schwarz

Hue White & Color Ambiance

Gradient Signe Stehleuchte schwarz
Schwarz
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 330.00

Summer Sale
Play Lightbar Doppelpack

Hue White & Color Ambiance

Play Lightbar Doppelpack
Doppelpack
Integrierte LED
Schwarz
Intelligente Steuerung mit der Hue Bridge*

CHF 140.00

Summer Sale
Gradient Signe Stehleuchte Oak

Hue White & Color Ambiance

Gradient Signe Stehleuchte Oak
Eiche
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 350.00

Summer Sale
Gradient Signe Stehleuchte weiß

Hue White & Color Ambiance

Gradient Signe Stehleuchte weiß
White
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 330.00

Summer Sale
Gradient Signe Tischleuchte schwarz

Hue White & Color Ambiance

Gradient Signe Tischleuchte schwarz
Schwarz
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 220.00

Summer Sale
Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung

Hue White & Color Ambiance

Hue Go tragbare Akzentbeleuchtung
LED und Batterie enthalten
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 90.00

Summer Sale
Bloom Tischleuchte weiß

Hue White & Color Ambiance

Bloom Tischleuchte weiß
Integrierte LED
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 90.00

Summer Sale
Gradient Signe Tischleuchte weiß

Hue White & Color Ambiance

Gradient Signe Tischleuchte weiß
White
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 220.00

Summer Sale
Wellner Tischleuchte weiß + Dimmschalter

Hue White Ambiance

Wellner Tischleuchte weiß + Dimmschalter
E27 LED-Lampe enthalten
Bluetooth-Steuerung per App
Inklusive Dimmschalter
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 120.00

Artikel fast ausverkauft

Summer Sale
Wellness Tischleuchte schwarz + Dimmschalter

Hue White Ambiance

Wellness Tischleuchte schwarz + Dimmschalter
E27 LED-Lampe enthalten
Bluetooth-Steuerung per App
Inklusive Dimmschalter
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 120.00

Lightstrips

Summer Sale
Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter

Hue White & Color Ambiance

Lightstrip Plus Basis-Set V4 2 Meter
Netzteil im Lieferumfang enthalten
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 60.00

Summer Sale
Philips Hue Gradient Lightstrip 2 Meter

Hue White & Color Ambiance

Philips Hue Gradient Lightstrip 2 Meter
Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 160.00

Artikel fast ausverkauft

Summer Sale
Lightstrip Plus Verlängerung V4 1 Meter

Hue White & Color Ambiance

Lightstrip Plus Verlängerung V4 1 Meter
Integrierte LED
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 20.00

Summer Sale
Hue Solo Lightstrip 10 Meter

LIGHTSTRIPS

Hue Solo Lightstrip 10 Meter
Biegbar, kann zugeschnitten werden und ist nicht erweiterbar
Steuerung mit unserer preisgekrönten App
RGBWW-LEDs und bis zu 1700 Lumen
10 Meter

CHF 160.00

Summer Sale
Hue Solo Lightstrip 5 Meter

LIGHTSTRIPS

Hue Solo Lightstrip 5 Meter
Biegbar, kann zugeschnitten werden und ist nicht erweiterbar
Steuerung mit unserer preisgekrönten App
RGBWW-LEDs und bis zu 1700 Lumen
5 Meter

CHF 90.00

Summer Sale
Philips Hue Gradient Lightstrip Verlängerung, 1 Meter

Hue White & Color Ambiance

Philips Hue Gradient Lightstrip Verlängerung, 1 Meter
Integrierte LED
Erfordert ein Hue Gradient Lightstrip Basis-Set
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 65.00

Summer Sale
Hue Festavia Lichterkette

Hue White & Color Ambiance

Hue Festavia Lichterkette
Erstelle einen Farbverlauf
250 smarte Farb-LEDs
20-Meter-Kabel
Für den Innen- und Außenbereich geeignet

CHF 230.00

Artikel fast ausverkauft

Deckenleuchten

Summer Sale
Infuse Deckenleuchte M weiß

Hue White & Color Ambiance

Infuse Deckenleuchte M weiß
Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 230.00

Summer Sale
Surimu rechteckiges Panel 120x30 weiß

Hue White & Color Ambiance

Surimu rechteckiges Panel 120x30 weiß
Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 330.00

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Summer Sale
Infuse Deckenleuchte L weiß

Hue White & Color Ambiance

Infuse Deckenleuchte L weiß
Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 300.00

Summer Sale
Surimu quadratisches Panel 60x60 weiß

Hue White & Color Ambiance

Surimu quadratisches Panel 60x60 weiß
Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 330.00

Summer Sale
Ensis Pendelleuchte schwarz

Hue White & Color Ambiance

Ensis Pendelleuchte schwarz
Integrierte LED
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 480.00

Summer Sale
Aurelle rechteckige Panelleuchte 120x30 weiß + Dimmschalter

Hue White Ambiance

Aurelle rechteckige Panelleuchte 120x30 weiß + Dimmschalter
Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 240.00

Vorübergehend nicht mehr vorrätig

Summer Sale
Enrave Deckenleuchte S weiß + Dimmschalter

Hue White Ambiance

Enrave Deckenleuchte S weiß + Dimmschalter
Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Inklusive Dimmschalter
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 120.00

Summer Sale
Infuse Deckenleuchte M schwarz

Hue White & Color Ambiance

Infuse Deckenleuchte M schwarz
Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 230.00

Summer Sale
Aurelle runde Panelleuchte schwarz + Dimmschalter

Hue White Ambiance

Aurelle runde Panelleuchte schwarz + Dimmschalter
Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 180.00

Summer Sale
Aurelle quadratisches Panel 30x30 weiß + Dimmschalter

Hue White Ambiance

Aurelle quadratisches Panel 30x30 weiß + Dimmschalter
Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 170.00

Summer Sale
Aurelle quadratisches Panel 60x60 schwarz + Dimmschalter

Hue White Ambiance

Aurelle quadratisches Panel 60x60 schwarz + Dimmschalter
Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 240.00

Summer Sale
Aurelle quadratisches Panel 30x30 schwarz + Dimmschalter

Hue White Ambiance

Aurelle quadratisches Panel 30x30 schwarz + Dimmschalter
Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 170.00

Summer Sale
Surimu quadratisches Panel 30x30 weiß

Hue White & Color Ambiance

Surimu quadratisches Panel 30x30 weiß
Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 230.00

Artikel fast ausverkauft

Summer Sale
Surimu runde Panelleuchte weiß

Hue White & Color Ambiance

Surimu runde Panelleuchte weiß
Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 240.00

Spots

Summer Sale
3er-Pack Centura Einbauspot

Hue White & Color Ambiance

3er-Pack Centura Einbauspot
Inklusive GU10-Lampe
Durchmesser Deckenausschnitt: 70 mm
Einstellbarer Kopf
Engstrahlend

CHF 190.00

Summer Sale
Einbauspot Milliskin (3er-Pack)

Hue White Ambiance

Einbauspot Milliskin (3er-Pack)
Inklusive 3 GU10-Lampen
Durchmesser der Aussparung: 70 mm
Einstellbarer Kopf
Engstrahlend

CHF 110.00

Summer Sale
Slim Einbauleuchte, 90 mm

Hue White & Color Ambiance

Slim Einbauleuchte, 90 mm
Dünnes Profil für niedrige Decken
Bis zu 1000 Lumen
90 mm
Weiß- und Farblicht

CHF 250.00

Summer Sale
Centris 4er Deckenspot

Hue White & Color Ambiance

Centris 4er Deckenspot
Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 490.00

Summer Sale
Centris 4er Deckenspot

Hue White & Color Ambiance

Centris 4er Deckenspot
Integrierte LED
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 490.00

Summer Sale
Argenta 2er-Spot

Hue White & Color Ambiance

Argenta 2er-Spot
GU10 LED-Lampe enthalten
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung per App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 190.00

Summer Sale
Runner Doppelspot

Hue White Ambiance

Runner Doppelspot
GU10 LED-Lampe enthalten
Bluetooth-Steuerung per App
Inklusive Dimmschalter
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 160.00

Summer Sale
Runner 3er-Spot

Hue White Ambiance

Runner 3er-Spot
GU10 LED-Lampe enthalten
Bluetooth-Steuerung per App
Inklusive Dimmschalter
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 220.00

Outdoor Leuchten

Summer Sale
Resonate Outdoor Wandleuchte schwarz

Hue White & Color Ambiance

Resonate Outdoor Wandleuchte schwarz
Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

CHF 160.00

Summer Sale
Lily XL Outdoor Spot Erweiterung schwarz

Hue White & Color Ambiance

Lily XL Outdoor Spot Erweiterung schwarz
Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
Niedervoltsystem – Erweiterung
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

CHF 160.00

Summer Sale
Appear Outdoor Wandleuchte schwarz

Hue White & Color Ambiance

Appear Outdoor Wandleuchte schwarz
Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

CHF 160.00

Summer Sale
Amarant lineare Außenleuchte

Hue White & Color Ambiance

Amarant lineare Außenleuchte
Integrierte LED
Weißes und farbiges Licht
Niedervoltsystem – Erweiterung
Intelligente Steuerung mit der Hue Bridge*

CHF 190.00

Summer Sale
Calla Outdoor Sockelleuchte

Hue White & Color Ambiance

Calla Outdoor Sockelleuchte
Niedervolt
Mattschwarzes Finish
105 x 252 mm
PSU separat erhältlich

CHF 130.00

Summer Sale
Discover Flutlicht

Hue White & Color Ambiance

Discover Flutlicht

Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit der Hue Bridge*

CHF 200.00

Summer Sale
Lily Outdoor Spot Erweiterung schwarz

Hue White & Color Ambiance

Lily Outdoor Spot Erweiterung schwarz
Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
Niedervoltsystem – Erweiterung
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

CHF 110.00

Summer Sale
Impress Outdoor Wegeleuchte schwarz

Hue White & Color Ambiance

Impress Outdoor Wegeleuchte schwarz
Fest verkabelt
Mattschwarzes Finish
770 x 100 mm
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

CHF 210.00

Summer Sale
Impress Outdoor Wandleuchte schwarz

Hue White & Color Ambiance

Impress Outdoor Wandleuchte schwarz
Fest verkabelt
Mattschwarzes Finish
240 x 120 mm
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*

CHF 150.00

Summer Sale
Outdoor Lightstrip 5 Meter

Hue White & Color Ambiance

Outdoor Lightstrip 5 Meter
1 x 5 Meter-Lightstrip
1 x Netzteil
Weißes und farbiges Licht

CHF 280.00

Artikel fast ausverkauft

Summer Sale
Outdoor Lightstrip 2 Meter

Hue White & Color Ambiance

Outdoor Lightstrip 2 Meter
1 x 2 Meter Lightstrip
1 x Netzteil
Weißes und farbiges Licht

CHF 170.00

Artikel fast ausverkauft

Summer Sale
Outdoor Netzteil 100 W

Hue

Outdoor Netzteil 100 W
Verlängerungskabel
Leistung bis zu 100 W
Schwarz

CHF 95.00

Artikel fast ausverkauft

Smartes Zubehör

Summer Sale
Bridge smarte Schaltzentrale weiß

Hue

Bridge smarte Schaltzentrale weiß
Einfache Einrichtung
Smarte Steuerung
Hinzufügen von bis zu 50 Leuchten
Steuerung mit Deiner Stimme

CHF 60.00

Summer Sale
Philips Hue Wandschalter Modul Doppelpack

Hue

Philips Hue Wandschalter Modul Doppelpack
Wird hinter dem vorhandenen Lichtschalter installiert
Personalisierte Szenenauswahl
Steuerung von Hue Lampen mit vorhandenem Schalter
Hue Bridge erforderlich

CHF 80.00

Summer Sale
Hue Motion Sensor

Hue

Hue Motion Sensor
Kabellose Installation
Akkubetrieben
Automatisiert Deine Beleuchtung
Montage an jedem Ort

CHF 45.00

Summer Sale
Dimmschalter weiß V2

Hue

Dimmschalter weiß V2
Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung

CHF 22.00

Summer Sale
Smart Button weiß

Hue

Smart Button weiß
Steuere die Lampen mit einem Klick
Stelle Dein Licht nach Tageszeit ein
Benutzerdefinierte Funktionalität
Flexible, kabellose Anbringung

CHF 22.00

Summer Sale
Hue Smart Plug

Hue

Hue Smart Plug
Füge Deinem Philips Hue System jede Lampe hinzu
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Sofortige Steuerung per Bluetooth

CHF 125.00

Summer Sale
Smart Plug

Hue

Smart Plug
Füge Deinem Philips Hue System jede Lampe hinzu
Sofortige Steuerung per Bluetooth
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge

CHF 45.00

Lerne die Philips Hue Produkte kennen

Lerne die Philips Hue Produkte kennen

Von Philips Hue gibt es eine große Auswahl an smarten Lampen, Leuchten, Fassungen und Zubehör. Philips Hue hat immer das perfekte Licht für Dein Wohnzimmer, Deine Küche, Dein Bad oder Deinen Garten.

Zur Produktübersicht

FAQ zum Philips Hue Summer Sale

Wann findet der Philips Hue Summer Sale statt?

Wie kann ich über Angebote und Aktionen von Philips Hue auf dem Laufenden bleiben?

Teilnahmebedingungen

  1. Diese Aktion gilt ab dem 11. August bis zum 24. August 2025.
  2. Teilnahmeberechtigt ist jede natürliche Person ab 18 Jahren oder wirksam vertretene Person mit Lieferanschrift in Schweiz.
  3. Diese Aktion gilt nur für ausgewählte Philips Hue Produkte, die auf dieser Seite vorgestellt werden. Es gelten die allgemeinen Verkaufsbedingungen des Hue Shops.
  4. Beim Kauf von einer Hue Bridge und mindestens einem weiteren Artikel wird Dir der Rabatt in Höhe von 25% gewährt. Beim Kauf von mindestens 2 Artikeln ohne Hue Bridge erhältst Du 15% Rabatt auf Deinen Einkauf. Die Aktion ist nur für die oben aufgeführten Hue Produkte gültig. Der Rabatt wird an der Kasse abgezogen.
  5. Eine Barauszahlung des Preisnachlasses sowie eine Kombination mit anderen Angeboten auf www.philips-hue.com/de-ch sind nicht möglich.
  6. Diese Aktion:
    a. gilt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware.
    b. unterliegt dem Vorbehalt hinsichtlich Änderungen von Preis und/oder Produkt sowie hinsichtlich Rechtschreib-, Druck- und Satzfehlern.
  7. Der Anbieter ist Signify Switzerland AG (Obstgartenstrasse 1+3, 8910 Affoltern am Albis). Signify behält sich das Recht vor, eine Aktion jederzeit abzubrechen, vorzeitig zu beenden oder diese Nutzungsbedingungen durch eine Neuveröffentlichung zu ändern.

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

