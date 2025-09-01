Die Hue Bridge und die Hue Bridge Pro sind smarte Steuerungszentralen, die Dein Philips Hue Lichtsystem steuern. Vergleiche ihre Funktionen und wähle das richtige Modell für Deine Bedürfnisse, egal ob Du ganz neu anfängst oder Deine Einrichtung erweiterst.
Hue Bridge und Hue Bridge Pro: Wo liegt der Unterschied?
Die Bridge ist das Herzstück Deines smarten Lichtsystems. Eine Hue Bridge ist eine smarte Steuerungszentrale. Sie ist über ein Zigbee-Mesh-Netzwerk mit Deinem Heimnetzwerk sowie Deinen smarten Lampen, Leuchten und dem Zubehör verbunden. Dies erlaubt Dir, Deine smarte Hue Beleuchtung mit der Hue App zu steuern. Das geht von zu Hause aus oder von überall auf der Welt, wo Du eine Internetverbindung hast.
Es gibt zwei Generationen der Hue Bridge: eine Hue Bridge und eine Hue Bridge Pro. Mit der Hue Bridge oder der Hue Bridge Pro schaltest Du eine breite Palette smarter Lichtfunktionen frei, die Dein smartes Lichtsystem hilfreich, unterhaltsam und vielseitig machen. Dazu gehören coole Lichteffekte, Surround-Beleuchtung zur Synchronisierung mit Deinem Home-Entertainment, die Integration von Hue Secure für smarte Licht-, Kamera- und Sensorfunktionen, Sprachsteuerung mit smarten Assistenten sowie viele kluge Automatisierungen.
Die Hue Bridge Pro ist unsere leistungsstarke smarte Steuerungszentrale. Mit dem ultraschnellen Hue Chip Pro und erweiterter Kapazität bietet sie noch mehr Funktionen als die vorherige Hue Bridge und eignet sich hervorragend für besonders umfangreiche smarte Lichtsysteme.
Finde hier weitere Informationen über den Unterschied zwischen der Hue Bridge und der Hue Bridge Pro.
Die Hue Bridge und die Größe Deines smarten Lichtsystems
Ein zentraler Unterschied zwischen der Hue Bridge und der Hue Bridge Pro liegt in der Anzahl unterstützter smarter Lampen, Leuchten und Zubehörteile. Wenn Du Dein erstes smartes Hue Lichtsystem aufbaust und eine mittelgroße Installation planst, ist die Hue Bridge vermutlich die passende Option für Dich.
Eine Hue Bridge unterstützt bis zu 50 smarte Lampen oder Leuchten und 12 Zubehörteile im Innen- und Außenbereich. Überlege Dir, wie viele Zimmer und Bereiche es in Deinem Zuhause gibt – und wie viele Lampen Du jeweils dafür einplanst. Du solltest Dein smartes Lichtsystem langfristig planen. Wahrscheinlich werden im Laufe der Zeit weitere Lampen, Leuchten und Zubehör hinzukommen. (Zumal wir ständig neue, spannende Produkte auf den Markt bringen!)
Die Hue Bridge Pro unterstützt über 150 Lampen oder Leuchten und mehr als 50 Zubehörteile. Sie eignet sich hervorragend für größere Häuser, insbesondere wenn auch Außenbereiche wie Garten, Terrasse, Balkone oder die Einfahrt beleuchtet werden sollen.
Hue BridgeHue Bridge kaufen
Hue Bridge ProHue Bridge Pro kaufen
Größe des smarten Lichtsystems
Max. Anzahl der Lampen oder Leuchten pro Hue Bridge
Max. Anzahl der Steuerungen pro Hue Bridge
Speicherkapazität und Geschwindigkeit der Lichtszenen
MotionAware™ Nutze Lampen als Bewegungsmelder
Erstelle Automatisierungen
Internetverbindung
Platzierung
Schutz durch das Zigbee-Sicherheitssystem
Hue Bridge und Bewegungserfassung
Sowohl die Hue Bridge als auch die Hue Bridge Pro unterstützen eine Vielzahl an Bewegungs- und Kontaktsensoren, die Deine Beleuchtung bei Bewegungserkennung automatisch einschalten.
Allerdings nutzt die Hue Bridge Pro MotionAware™. Diese einzigartige Technologie verwandelt Deine smarte Beleuchtung im Innenbereich in Bewegungsmelder. Möglich wird dies durch den leistungsstarken Hue Chip, der komplexe Algorithmen und fortschrittliche KI-Funktionen unterstützt.
Mit der Hue Bridge Pro kannst Du einen Bewegungsbereich aus drei oder vier Hue Lampen definieren. Dieser Bereich funktioniert dann wie ein Sensor. Sobald in diesem Bereich eine Anwesenheit erkannt wird, schalten sich automatisch alle Lampen ein, die Du dem Bewegungsbereich zugewiesen hast. Du kannst die Empfindlichkeit des Bereichs, der Bewegungen erkennt, und dann Deine Beleuchtung auslöst, festlegen und kalibrieren. MotionAware™ macht eigene Bewegungsmelder überflüssig, sofern Du für Dein smartes Lichtsystem im Innenbereich eine Hue Bridge Pro nutzt.
Mit MotionAware™ reagieren Deine Lampen intuitiv auf Bewegungen in Deinem Zuhause. Deine Lampen reagieren dynamisch auf Bewegungen, wenn Du bspw. einen Raum betrittst oder durch den Flur gehst. Sie sorgen für mehr Komfort und machen Dein smartes Lichtsystem noch intuitiver und praktischer.
Hue Bridge und Hue Sync
Dein Entertainmenterlebnis wird mit der Hue Bridge und Hue Bridge Pro noch intensiver. Beide Ausführungen der Hue Bridge ermöglichen es Dir, Deine smarte Beleuchtung mit Filmen, Games und Musik zu synchronisieren und ein besonders intensives Lichterlebnis in Deinem Zuhause zu schaffen. Dein Licht blinkt, tanzt, wird dunkler und heller und ändert seine Farben perfekt synchron zu dem Geschehen auf Deinem Fernsehbildschirm. Ganz gleich, ob Du Deine Lieblingsserie im Fernsehen siehst, Filme anschaust oder Videospiele spielst, die Hue Bridge bringt eine neue Ebene der Spannung in Dein Fernseh- und Gaming-Erlebnis.
Außerdem kannst Du mit beiden Modellen Deine Musik mit dem Licht synchronisieren. Jeder Song wird durch dynamische Lichteffekte zu einem Erlebnis. Verwandle Dein Wohnzimmer in eine stimmungsvolle Lichtshow, während Du klassische Musik hörst, oder sorge mit einer pulsierenden Tanzfläche für Party-Stimmung. Mit der Hue Bridge und der Hue Bridge Pro kannst Du Dein Licht perfekt auf Deine Vorlieben abstimmen und eine eindrucksvolle Kulisse für das Entertainment in Deinem Zuhause schaffen.
Sprachsteuerung/Fernsteuerung mit der Hue Bridge
Mit der Hue Bridge und der Hue Bridge Pro kannst Du über die Hue App von überall aus auf Dein Smart-Home-System zugreifen. Steuere Deine Beleuchtung, erhalte Sicherheitsbenachrichtigungen – oder richte Dein System einfach so ein, dass sich Deine Beleuchtung automatisch nach einem Zeitplan ein- und ausschaltet. Steuere Deine smarte Beleuchtung mit Deiner Stimme. Du kannst eine Vielzahl an kompatiblen Smart-Assistenten dafür nutzen. Schalte mit einfachen Befehlen das Licht ein und aus, dimme es oder ändere die Farbe.
Hue Bridge
Du hast Dich für die Hue Bridge entschieden? Gehe zur Produktseite und füge sie zu Deinem Warenkorb hinzu.
Hue Bridge Pro
Die Hue Bridge Pro ist die richtige Wahl für Dein System? Dann gehe auf die Produktseite und lege sie in den Warenkorb.
*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.