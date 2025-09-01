Ein zentraler Unterschied zwischen der Hue Bridge und der Hue Bridge Pro liegt in der Anzahl unterstützter smarter Lampen, Leuchten und Zubehörteile. Wenn Du Dein erstes smartes Hue Lichtsystem aufbaust und eine mittelgroße Installation planst, ist die Hue Bridge vermutlich die passende Option für Dich.

Eine Hue Bridge unterstützt bis zu 50 smarte Lampen oder Leuchten und 12 Zubehörteile im Innen- und Außenbereich. Überlege Dir, wie viele Zimmer und Bereiche es in Deinem Zuhause gibt – und wie viele Lampen Du jeweils dafür einplanst. Du solltest Dein smartes Lichtsystem langfristig planen. Wahrscheinlich werden im Laufe der Zeit weitere Lampen, Leuchten und Zubehör hinzukommen. (Zumal wir ständig neue, spannende Produkte auf den Markt bringen!)

Die Hue Bridge Pro unterstützt über 150 Lampen oder Leuchten und mehr als 50 Zubehörteile. Sie eignet sich hervorragend für größere Häuser, insbesondere wenn auch Außenbereiche wie Garten, Terrasse, Balkone oder die Einfahrt beleuchtet werden sollen.