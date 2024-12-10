Informationen zu Hue Labs

Das Experiment Hue Labs ist nach 7 Jahren, in denen wir neue Funktionen getestet haben, an seinem Ende angelangt! Viele Hue Labs Formeln wurden (mit noch mehr Funktionen!) in die App integriert. Verwende also stattdessen diese.

Was passiert mit Hue Labs?



Hue Labs war eine Testplattform, die uns geholfen hat, unsere besten, sofort funktionsfähigen Ideen zu entwickeln. Viele dieser Ideen wurden zu Formeln, diese wiederum zu einigen unserer beliebtesten Funktionen.



Wir benötigen keine separate Hue Labs Plattform mehr, da wir aufgrund des Erfolgs einen Großteil unserer Betatests in die App verlagert haben. Funktionen, die Du ausprobieren kannst, sind mit „Beta“ gekennzeichnet!



Was sollte ich tun?



Du kannst noch bis Juni 2024 auf Hue Labs zugreifen. Danach werden die automatischen Hue Lab Formulas wie bisher ausgeführt, aber Du kannst sie nicht mehr bearbeiten. Manuell aktivierte Formulas können durch entsprechende Szenen in der Szenengalerie ersetzt werden. In der folgenden Tabelle findest Du alle Formeln mit den dazugehörigen Funktionen.

Fragen und Antworten

Was ist Hue Labs?

Hue Labs war eine Testplattform, auf der jeder, der ein Philips Hue System besitzt, Prototypen neuer Funktionen, so genannter Formulas oder Formeln, ausprobieren konnte. Wir haben so viel Feedback von Hue Labs Benutzern gesammelt, dass die meisten Formeln jetzt in der Philips Hue App verfügbar sind. Einige sogar mit noch umfangreicheren Funktionen als zuvor!

Was geschieht mit Hue Labs?

Hue Labs war immer als ein Experiment gedacht. Wir konnten dort neue Funktionen entwickeln und erhielten von unseren Benutzern Feedback zu unseren besten, sofort funktionsfähigen Ideen. Viele dieser Ideen waren so beliebt, dass wir sie jetzt direkt in die App integriert haben.

Dank des Erfolgs von Hue Labs haben wir einen Großteil unserer Betatests auf die App selbst verlagert. Nun kannst Du Funktionen direkt in der App testen. Eine separate Hue Labs Community ist deshalb nicht mehr nötig!

Ist Hue Labs noch erreichbar?

Hue Labs wird im Juni 2024 beendet. Bis dahin kannst Du alle installierten Formeln bearbeiten. Nach Juni 2024 werden die automatisierten Formeln wie bisher ausgeführt, aber Du kannst sie nicht mehr bearbeiten. Manuell aktivierte Formeln sind dann nicht mehr zugänglich, doch die entsprechenden Szenen findest Du dann in der Szenengalerie.

Wie kann ich meine bestehenden Hue Labs Formeln löschen?

Gehe zur Registerkarte Automatisierungen und tippe auf Hue Labs. Tippe in der Hue Labs Plattform auf "Meine Formeln", um Deine installierten Formeln anzusehen und zu löschen.

Wo kann ich sehen, welche Hue Labs Formeln Teil der Philips Hue App sind?

Die folgende Tabelle verdeutlicht, welche Hue Labs Formeln über entsprechende Funktionen in der Philips Hue App verfügen. Einige Formeln werden nicht genau so funktionieren wie in Hue Labs. Sie könnten aber sogar mehr Funktionen haben.

Funktionieren meine bestehenden Hue Labs Formeln nach der Schließung von Hue Labs noch?

Es empfiehlt sich, auf die integrierten Funktionen umzusteigen, da sie oft eine bessere Funktionalität bieten als die Formeln. Wir führen einige weitere ein. Die folgende Tabelle gibt Auskunft darüber. Ist eine Formel nicht aufgeführt, gibt es möglicherweise keine entsprechende Funktion.

Warum gibt es einige Hue Labs Formeln nicht in der Philips Hue App?

Hue Labs war eine Testplattform, auf der Benutzer Prototypen neuer Funktionen ausprobieren konnten. Einige Formeln passten nicht gut in die App. Ähnliche Funktionen kann es eventuell in Drittanbieter-Apps geben, die mit Philips Hue funktionieren.

Werden noch mehr Hue Labs Formeln in die Philips Hue App integriert?

Das ist der Plan! Für viele Hue Labs Formeln gibt es bereits entsprechende Funktionen in der App. Wir führen einige weitere ein. Die folgende Tabelle gibt Auskunft darüber. Ist eine Formel nicht aufgeführt, gibt es möglicherweise keine entsprechende Eigenschaft.

Wird sich die Schließung von Hue Labs auf den Rest meines Philips Hue Systems auswirken?

Dein System wird weiterhin normal funktionieren! Und sollten Formeln in Deinem System installiert gewesen sein, bleiben Deine Lampen und Leuchten, Schalter, Sensoren, Automatisierungen, Entertainment-Bereiche, Integrationen von Drittanbietern und alle weiteren Systembereiche unverändert.

Kann ich weiterhin Funktionen testen?

Ja – direkt in der Philips Hue App! Neben den derzeit getesteten Funktionen steht dann der Hinweis „Beta“.

Warum gibt es für das Temperatur-Dashboard keine entsprechende Funktion?

Wir verstehen Deine Enttäuschung. Wir haben unser Bestes getan, um alle beliebten Funktionen in die App zu integrieren. Einige Funktionen, wie das Temperatursensor-Dashboard, waren nicht für die App geeignet. Du kannst die Temperatur weiterhin in Apps von Drittanbietern wie Apple Home und Google Home anzeigen.

Hue Labs Formel Reference Guide