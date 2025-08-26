Die Einrichtung mit einem QR-Code ist für alle Produkte von Philips Hue gleich. Du kannst daher alle Deine Hue Geräte gleichzeitig scannen und einrichten.
Lies das zuerst!
1. Die Bridge noch nicht anschließen!
Du musst den QR-Code scannen, also halte ihn in Reichweite.
2. Möchtest Du mehr als ein Hue Gerät hinzufügen?
Halte sie alle zusammen! Du scannst alle ihre QR-Codes im selben Schritt.
3. Hast Du schon die Hue App?
Lade sie im App Store Deines Telefons herunter.
Anleitung zur Installation der Bridge Pro
1. Öffne die Hue App.
Wenn Du sie zum ersten Mal geöffnet hast, wirst Du gefragt, ob Du eine Bridge hinzufügen möchtest. Tippe auf Ja.
Du hast auf Überspringen getippt? Kein Problem! Öffne die Einstellungen, tippe auf Geräte und dann auf das blaue Plus-Symbol (+).
2. Scanne den QR-Code.
Tippe auf Weiter, nachdem Du sie erfolgreich gescannt hast.
Hinweis: Wenn Dein Produkt nicht mit einem QR-Code versehen ist, tippe auf Ich brauche Hilfe und wähle dann Kein QR-Code und wähle Bridge Pro.
3. Wähle aus, wie Du Dich mit Deiner Hue Bridge Pro verbinden möchtest, über WLAN (verwende in diesem Fall nicht das beiliegende Ethernet-Kabel) oder über das Ethernet-Kabel.
Versorge Deine Hue Bridge Pro mit dem beiliegenden USB-C-Kabel mit Strom. Die App führt Dich nun durch die weiteren Schritte.
