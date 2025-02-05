So erhältst Du die beste Beleuchtung für das Fitnessstudio zu Hause

Mit einer Deckenbeleuchtung im Heimstudio kannst Du den Raum mit Licht fluten. Du solltest Leuchten wählen, die bündig mit der Decke abschließen, da Hängelampen nicht für einen Raum geeignet sind, in dem Du sportliche Aktivitäten durchführen wirst (z. B. Springen).

Die beiden besten Optionen sind Spotlights oder Schienenbeleuchtung. Mit Spotlights kannst Du die Lampen über den gesamten Raum verteilen, selbst wenn der Raum eine ungerade Form hat, und den Raum gleichmäßig beleuchten.

Alternativ kannst Du mit einer Schienenbeleuchtung die Lampen auf verschiedene Trainingszonen ausrichten. Richte eine Leuchte auf jede Maschine oder jedes Gerät, wie z. B. das Laufband oder die Hantelbank. Die beste Wirkung erzielst Du, wenn Du eine Kombination aus Einbaubeleuchtung (vor einem Spiegel) und Schienenbeleuchtung (auf die Geräte gerichtet) verwendest.