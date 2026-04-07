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Kabellos gesteuerte Bluetooth-Beleuchtung dank smarter Bluetooth-Lampen zeigen ein mit anpassbarem Ambiente ausgeleuchtetes Schlafzimmer

LED-Lampen mit Bluetooth: Dein erster Schritt zur smarten Beleuchtung

15. Januar 2026

Mit Bluetooth LED-Lampen ist der Zauber von vernetzter Beleuchtung nun für alle greifbar. Ganz ohne Steuerzentrale kannst Du Deine Beleuchtung direkt von Deinem Handy aus steuern, das Aussehen und die Atmosphäre eines Raums in Sekundenschnelle verändern und entdecken, wie einfach es ist, mit einer Beleuchtung zu leben, die auf Dich reagiert.

Das Philips Hue Bluetooth-Sortiment wurde für alle geschaffen, die ohne Komplexität smarte Beleuchtung kennenlernen möchten. Du kannst Deine Morgenroutine aufhellen, das perfekte Leselicht einstellen oder abends mit sanften Farbtönen entspannen – per Fingertipp oder Sprachbefehl.

Was ist Bluetooth LED-Beleuchtung?

Bluetooth LED-Beleuchtung kombinieren energieeffiziente LEDs mit drahtloser Bluetooth-Steuerung. Anders als ältere smarte Lampen, die WLAN oder eine Steuerzentrale verwendeten, werden diese Lampen über die Philips Hue App direkt mit Deinem Smartphone oder Tablet verbunden.

 

Die Philips Hue Mobile App zeigt die einfache Lichtsteuerung per Bluetooth für kabellose Lampen und smarte Lichtinstallationen

Du kannst sie sofort ein- oder ausschalten, dimmen oder die Farbtemperatur ändern – ohne Bridge, WLAN oder Datenverbindung. Einsteiger können direkt loslegen und ausprobieren, wie smarte Beleuchtung einen Raum verändert.

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Wie funktioniert Bluetooth LED-Beleuchtung?

Das Herzstück der Bluetooth LED-Beleuchtung ist ein kompakter Chip, der Befehle über Funkwellen mit kurzer Reichweite (ca. 10 m) empfängt. Wenn Du die App oder einen kompatiblen Sprachassistenten verwendest, weist das Signal jedes Licht an, heller oder dunkler zu werden oder die Farbe zu wechseln.

Da die Kontrolle lokal erfolgt, sind die Reaktionen schnell und zuverlässig. Selbst wenn das Internet ausfällt, funktioniert Dein Licht noch. Jede Lampe behält ihre letzte Einstellung beim nächsten Einschalten bei.

Moderne Bluetooth-fähige Philips Hue Lampen unterstützen zudem zigbee. Wenn Du also je eine Hue Bridge hinzufügen willst, musst Du nichts ersetzen – kopple einfach Deine vorhandenen Lampen und nutze Automatisierungen, Sensoren und Entertainment-Synchronisierung im ganzen Zuhause.

Das Philips Hue Bridge Gerät erweitert die Lichtsteuerung mit Bluetooth zu einem vollständig kabellosen Smart-Home-Beleuchtungssystem

Erfahre mehr über das zigbee-Netzwerk.

Wie man LED-Lampen mit Bluetooth verbindet

Das Einrichten dauert nur ein paar Minuten:

  1. Installiere Deine Bluetooth-fähige Beleuchtung, wie eine Philips Hue Lampe oder einen Lightstrip.
  2. Lade die Philips Hue App herunter und wähle beim Start den Bluetooth-Modus aus.
  3. Tippe auf Neue Lampe hinzufügen und folge zum Koppeln den Anweisungen auf dem Bildschirm.
  4. Benenne und gruppiere Deine Lichter nach Räumen.
  5. Genieße Szenen, Routinen oder die Sprachsteuerung über Alexa oder Google Assistant.

Du bevorzugst einen physischen Schalter? Füge den Hue Dimmschalter hinzu, um Deine Bluetooth-Beleuchtung ohne Smartphone zu steuern.

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Wann lohnt sich das Upgrade – Bluetooth vs. Hue Bridge

Die Bluetooth-Steuerung ist perfekt für den Einstieg, aber ihre Reichweite und Kapazität sind begrenzt. Die Hue Bridge ist ein kleines Gerät, das an Deinen WLAN-Router angeschlossen wird und das volle Spektrum smarter Beleuchtung ermöglicht.

Da alle Bluetooth-fähigen Lampen auch zigbee enthalten ist das Upgrade mühelos. Füge einfach eine Bridge hinzu, verbinde sie mit Deinen vorhandenen Lampen und alle Funktionen werden automatisch erweitert.

Bluetooth vs. WLAN vs. Hue Bridge

Bluetooth

WLAN (allgemein)

Hue Bridge (zigbee)

Einrichtung

Am einfachsten
Moderat
Ganz einfach mit Hub

Kontrollbereich

~10 m/30 ft
Hängt vom Router ab
Vernetzung für Dein gesamtes Zuhause

Max. Leuchten

10
Variiert
50+

Internet benötigt

Nein
Normalerweise ja
Nur für den Fernbetrieb

Automatische Funktionen

Grundlegendes
Begrenzt
Erweiterte Routinen + Synchronisation

Bluetooth eignet sich ideal für Wohnungen, Wohnheime und bescheidene Anfänge. Wenn es daran geht, ein ganzes Eigenheim zu steuern, erweitert die Hue Bridge die Möglichkeiten im Handumdrehen.

 

 

Alltägliche Ideen für die Verwendung von Bluetooth LED-Beleuchtung

  • Morgendlicher Energieschub: weißes Tageslicht hilft beim natürlichen Aufwachen.
  • Zeit für Konzentration: helles neutrales Weiß verbessert die Produktivität.
  • Filmabend: gedämpfte warme Farbtöne erzeugen ein gemütliches Licht.
  • Party-Modus: leuchtende Farben synchronisieren sich mit Deiner Playlist.
  • Abendliche Ruhe: sanfte Bernsteintöne signalisieren Entspannung.

Beleuchtung ist nicht nur praktisch – sie beeinflusst Wohlbefinden und Leistung. Entdecke verschiedene Kombinationen und finde Deine perfekte Atmosphäre.

Wohnzimmerszene zeigt smarten Bluetooth-Lampen für Stimmungslicht und kabellose Farbsteuerung

Fehlersuche und Tipps

  • Keine Verbindung zur Lampe? Stelle sicher, dass Bluetooth aktiv ist und die Lampe sich innerhalb von 10 Metern befindet.
  • Verbindung abgebrochen? Starte die Lampe neu und öffne die Hue App erneut.
  • Mehrere Nutzer? Jedes Gerät kann innerhalb der Reichweite separat gekoppelt werden.
  • Namen sind wichtig. Vergebe für die Sprachsteuerung aussagekräftige Namen wie „Schlafzimmerlampe“ oder „Schreibtischleuchte“.
  • Einfaches Upgrade. Wenn Du eine Bridge hinzufügst, bleiben alle Deine aktuellen Bluetooth LED-Lampen erhalten – Du erweiterst einfach die Steuerung.

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Von einem Raum bis zum ganzen Haus

Fange zunächst beispielsweise nur mit einem Paar smarter Tischleuchten oder einem Lightstrip hinter dem Fernseher an und finde heraus, wie Beleuchtung Deinen Raum verändert. Wenn Du dann mehr willst, kannst Du nahtlos Sensoren, Schalter oder eine Hue Bridge hinzufügen.

Zwei Frauen entspannen sich in einem Wohnzimmer, das von per Smartphone‑App gesteuerter Bluetooth‑Beleuchtung und kabellosen Lampen beleuchtet wird.

Das ist das Schöne an Philips Hue: Das System wächst mit Dir und bietet Einfachheit, Komfort und Kreativität in jedem Licht.

Mache mit dem Philips Hue Starter-Set den ersten Schritt auf Deiner Reise zu smarter Beleuchtung.

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