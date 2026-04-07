15. Januar 2026

Mit Bluetooth LED-Lampen ist der Zauber von vernetzter Beleuchtung nun für alle greifbar. Ganz ohne Steuerzentrale kannst Du Deine Beleuchtung direkt von Deinem Handy aus steuern, das Aussehen und die Atmosphäre eines Raums in Sekundenschnelle verändern und entdecken, wie einfach es ist, mit einer Beleuchtung zu leben, die auf Dich reagiert.

Das Philips Hue Bluetooth-Sortiment wurde für alle geschaffen, die ohne Komplexität smarte Beleuchtung kennenlernen möchten. Du kannst Deine Morgenroutine aufhellen, das perfekte Leselicht einstellen oder abends mit sanften Farbtönen entspannen – per Fingertipp oder Sprachbefehl.