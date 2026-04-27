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Zwei Szenen: Hände tippen auf einer beleuchteten Tastatur und moderner Arbeitsplatz mit Schreibtisch, Laptop und Pflanze im stilvollen Büro.
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Your Space, Your Mode

Wie arbeitest Du am besten? Finde es heraus und sichere Dir die besten Workspace-Produkte von Logitech mit Deinem Rabatt-Code huexlogi für den Logitech Online Shop.

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Wähle Deinen Modus

Ein Arbeitsplatz, der zu Dir passt, fördert Produktivität und Konzentration. Logitech und Philips Hue haben drei Modi definiert, in denen starke Peripherie und smarte Beleuchtung miteinander verschmelzen. Welcher passt am besten zu Dir?

Draufsicht auf Tastatur und Maus auf Schreibtisch; darunter aufgeräumtes Büro mit Holzmöbeln, Regal und Schreibtischlampe.

Einfach zuverlässig

Du wünschst Dir ein zuverlässiges Setup, das Deinen Workspace auf Anhieb verbessert? Dann könnte dieses Duo aus Philips Hue Starter-Set und Logitech-Signature Produkten genau das Richtige für Dich sein.

Zu den Hue Produkten
Person tippt an Tastatur mit Notizblock, Tasse und Bildschirm; darunter warme Tischlampe auf Sideboard mit Büchern und Brille.

Für Komfortliebhaber

Komfort und eine ruhige Umgebung stehen für Dich an erster Stelle? Die ergonomischen Mäuse und Tastaturen von Logitech sorgen im Zusammenspiel mit den sanften Beleuchtungsakzenten von Philips Hue für eine ausgeglichene Arbeitsatmosphäre.

Zu den Hue Produkten
Moderner Arbeitsplatz mit kabelloser Tastatur und Maus; darunter ein Gaming-Setup mit Beleuchtung in Violett und Orange.

Maximale Leistung

Mit den flexiblen Lightstrips von Philips Hue und den Performance-Produkten von Logitech kannst Du Deinen persönlichen Workspace noch produktiver gestalten.

Zu den Hue Produkten

Steuere Deine Hue Beleuchtung über Mäuse und Tastaturen der MX-Serie

Ein guter Workspace fördert die Effizienz. Und deshalb darf das Options+ Plugin von Logitech an keinem Arbeitsplatz fehlen. Passe Farben, Helligkeit und Szenen der Hue Beleuchtung direkt über Deine MX-Geräte an – ohne dabei den Fokus zu verlieren.

Zum Plugin

Deine Produkte, auf die Du Dich verlassen kannst

Minimalistisch und effektiv

Deine Produkte für mehr Komfort

Komfort für Körper und Geist

Deine Produkte für maximale Leistung

Performance im Fokus

Weitere Produkte für Dein Set-Up

So benutzt du Deinen Rabatt-Code im Logitech Online Shop

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