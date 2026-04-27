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Wie Du auf ausgewählte Hue Produkte sparen kannst, erfährst Du direkt bei Logitech.
Ein Arbeitsplatz, der zu Dir passt, fördert Produktivität und Konzentration. Logitech und Philips Hue haben drei Modi definiert, in denen starke Peripherie und smarte Beleuchtung miteinander verschmelzen. Welcher passt am besten zu Dir?
Du wünschst Dir ein zuverlässiges Setup, das Deinen Workspace auf Anhieb verbessert? Dann könnte dieses Duo aus Philips Hue Starter-Set und Logitech-Signature Produkten genau das Richtige für Dich sein.
Komfort und eine ruhige Umgebung stehen für Dich an erster Stelle? Die ergonomischen Mäuse und Tastaturen von Logitech sorgen im Zusammenspiel mit den sanften Beleuchtungsakzenten von Philips Hue für eine ausgeglichene Arbeitsatmosphäre.
Mit den flexiblen Lightstrips von Philips Hue und den Performance-Produkten von Logitech kannst Du Deinen persönlichen Workspace noch produktiver gestalten.
Ein guter Workspace fördert die Effizienz. Und deshalb darf das Options+ Plugin von Logitech an keinem Arbeitsplatz fehlen. Passe Farben, Helligkeit und Szenen der Hue Beleuchtung direkt über Deine MX-Geräte an – ohne dabei den Fokus zu verlieren.