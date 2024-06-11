Leuchtmittelgrößen: Ein Leitfaden für die Wahl der richtigen Leuchtmittel

Alle Lampensockel und ‑fassungen sind mit einem aus Buchstaben und Zahlen bestehenden Code gekennzeichnet. Bevor Du eine neue Lampe kaufst, schaue Dir die vorhandene Lampe in der Fassung an, um sicherzustellen, dass Du die richtige Größe und den richtigen Typ für Deinen speziellen Bedarf kaufst.

Der erste Buchstabe des Codes gibt die Sockelart der Lampe an – zum Beispiel Bajonettsockel oder Edison Schraubsockel.

Die Zahlen (in Millimetern) geben den Durchmesser des Sockels oder den Abstand zwischen den Stiften an – zum Beispiel B22, E27 oder GU10

Tipp: Achte unbedingt darauf, ob Deine Leuchte für Schraub- oder Bajonettlampen ausgelegt ist, da diese nicht austauschbar sind.

B22 Bajonett Lampen

Dies ist einer der gebräuchlichsten Sockel für Leuchtmittel des Typs A in England. Ein Leuchtmittel mit Bajonettverschluss hat 2 Stifte, die seitlich herausragen, und einen Sockeldurchmesser von 22 mm.

Wenn Du Deine Bajonett Leuchte mit smarter Beleuchtung ausstatten möchtest, die in der Lage ist, die Farbtemperatur des Lichts zu ändern, dann ist die B22 Lampe von Philips Hue eine gute Option. Dieses Leuchtmittel ermöglicht sowohl warm weißes, als auch farbiges Licht, ist dimmbar und kann sowohl mit der Hue App, als auch per Sprache gesteuert werden. Diese Lampen sind so hell, wie eine herkömmliche 60 Watt Lampe, halten ca. 25.000 Stunden und haben eine Garantie von 2 Jahren. Die Lumenanzahl beträgt 806lm bei 4000 K. Die Lampe ist auch in einfachem weiß erhältlich.