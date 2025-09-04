Rückgabe Deiner Bestellung
Du kannst die Annahme der Lieferung verweigern oder Deine Produkte innerhalb von 30 Tagen nach der Lieferung stornieren. Bitte wende Dich wegen der Rücksendung an unseren Kundendienst. Philips HUE bietet kostenlose Rücksendungen an und erstattet Dir die gekauften Produkte und die Versandkosten, nachdem wir Dein Produkt erhalten haben.
Garantiebestimmungen
Wir bieten zwei Jahre Garantie für alle Philips Hue Produkte (sofern keine längere Frist gesetzlich vorgeschrieben ist). Weitere Informationen findest Du über den Link unten.