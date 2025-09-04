Rückgabe Deiner Bestellung

Du kannst die Annahme der Lieferung verweigern oder Deine Produkte innerhalb von 30 Tagen nach der Lieferung stornieren. Bitte wende Dich wegen der Rücksendung an unseren Kundendienst. Philips HUE bietet kostenlose Rücksendungen an und erstattet Dir die gekauften Produkte und die Versandkosten, nachdem wir Dein Produkt erhalten haben.