Ein Paar feiert im Wohnzimmer die Festtage – mit einer Philips Hue LED Festtagsbeleuchtung und Baumbeleuchtung, die den Raum mit smartem rotem und weißen Licht in vielen Nuancen füllen.

Spare bis zu 30 % im Christmas Sale

Schmücke Dein Zuhause und genieße eine ruhige und friedliche Stimmung – mit unseren festlichen Angeboten für smartes Licht

Kombiniere Artikel, um zu sparen

Spare 30 % beim Kauf von zwei oder mehr Artikeln aus dem Sortiment unserer Festtagsangebote.
Der Rabatt wird an der Kasse auf die gesamten Sale-Artikel angewendet.

Nahaufnahme der Vorderseite von Bridge Pro

Hue

Bridge Pro

Unterstützt mehr als 150 Lichter und 50 Zubehörteile
Ermöglicht Hue Sync, MotionAware™
Ermöglicht die Steuerung des gesamten Hauses
Erweiterte Verschlüsselung mit Zigbee Trust Center
Nahaufnahme der Vorderseite von Festavia Lichterkette 8m

White & Color Ambiance

Festavia Lichterkette 8m

Erstelle einen Farbverlauf
100 smarte Farb-LEDs
8-Meter-Kabel
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Nahaufnahme der Vorderseite von Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K

Hue

Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K

Synchronisiert Lichter mit TV-Inhalten – mit 8K 60 Hz und 4K 120 Hz
HDMI 2.1-zertifiziert
Erstellt eine 1:1-Farbsynchronisierung mit Deiner Bildschirmanzeige
Verbinde bis zu 10 Philips Hue Lampen
Nahaufnahme der Vorderseite von GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)

White Ambiance

GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)

Warmweißes bis kaltweißes Licht
Bis zu 400 Lumen
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Nahaufnahme der Vorderseite von GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)

White & Color Ambiance

GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)

Weiß- und Farblicht
Bis zu 400 Lumen
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Nahaufnahme der Vorderseite von Festavia Lichterkette 20m

White & Color Ambiance

Festavia Lichterkette 20m

Erstelle einen Farbverlauf
250 smarte Farb-LEDs
20-Meter-Kabel
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Nahaufnahme der Vorderseite von Gradient Signe Stehleuchte schwarz

White & Color Ambiance

Gradient Signe Stehleuchte schwarz

Schwarz
Bluetooth-Steuerung per App
Steuerung mit App oder Sprache*
Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Nahaufnahme der Vorderseite von Flux Lightstrip 3 m

LIGHTSTRIPS

Flux Lightstrip 3 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
1200 Lumen
Nahaufnahme der Vorderseite von Flux Lightstrip 10 m

LIGHTSTRIPS

Flux Lightstrip 10 m

Anpassbare Szenen und Effekte
Chromasync™ Präzisionsfarbmischung
Helles, echt weißes Licht,
2000 Lumen
Nahaufnahme der Vorderseite von Resonate Outdoor Wandleuchte schwarz

White & Color Ambiance

Resonate Outdoor Wandleuchte schwarz

Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
netzstrombetrieben
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Nahaufnahme der Vorderseite von Dimmschalter weiß V2

Hue

Dimmschalter weiß V2

Kabellose Installation
Batteriebetrieben
Einfacher Zugang zu Lichtszenen
Verwendbar als Fernbedienung
Nahaufnahme der Vorderseite von Lily Outdoor 3er-Pack Spot schwarz

White & Color Ambiance

Lily Outdoor 3er-Pack Spot schwarz

Integrierte LED
Weiß- und Farblicht
Niederspannungssystem – Basis-Set
Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Verbringe Weihnachten mit Philips Hue!

Feiere, entspanne Dich und genieße eine ruhige und friedliche Stimmung während der Festtage.

Ein Weihnachtsbaum, der rundum mit speziellen Philips Hue Weihnachtslichtern geschmückt ist, füllt ein Wohnzimmer mit smartem warmen Licht.

Feiere genau so, wie es Dir gefällt

Festliche Familienessen, ausgelassenes Feiern oder ganz in Ruhe – wie auch immer Du diese Zeit des Jahres genießen möchtest, mit smartem Licht kannst Du Deine Pläne so fröhlich-heiter oder entspannt gestalten, wie Du möchtest! Erzeuge farbenfrohe Partystimmung oder synchronisiere Deine festliche LED-Beleuchtung per Hue App mit Musik. Willst Du Dich entspannen? Überwinde die Feiertagsmüdigkeit mit einem entspannenden Schimmern nach dem Essen oder nach der Party.
Ein Paar schmückt sein Wohnzimmer und den Weihnachtsbaum mit festlichen Lichtern und Weihnachtsbeleuchtung von Philips Hue.

Dekoriere mit Licht

Verbringe die Feiertage stilvoll: mit smartem Licht von Hue. So hebst Du Deine Weihnachtsdeko auf ein ganz neues Niveau! Schaffe gemütliche weihnachtliche Ecken, elegante Bereiche für gemeinsame Essen mit Familie und Freunden oder sogar ein Winterwunderland mit festlicher Außenbeleuchtung! Verwandle jeden Moment in Deinem Zuhause in etwas ganz Besonderes und wundervoll Festliches – drinnen wie draußen!
Die Außenfassade eines Hauses ist mit Philips Hue Weihnachtsbeleuchtung für den Außenbereich beleuchtet, ihr smartes Licht erhellt den Eingangsbereich in warmen Tönen.

Für ein gutes Gefühl – egal wo Du bist

Ob beim Familienbesuch, dem Einkauf oder einer wohlverdienten Auszeit von all den Vorbereitungen – die smarte Beleuchtung von Hue unterstützt Dich bei allen Vorhaben. So kannst Du jederzeit ganz beruhigt unterwegs sein. Stelle Timer und Automatisierungen so ein, dass es wirkt, als seist Du zu Hause. Oder steuere Deine Lampen mit der Hue App direkt – von jedem beliebigen Ort aus!

Alles über den Christmas Sale

Geschäftsbedingungen

  • Dieses Aktionsangebot gilt vom 8. bis zum 29. Dezember 2025.
  • Wähle zwei oder mehr Produkte aus dem Weihnachtssale-Sortiment und spare 30 % auf die gesamten Sale-Artikel. Für Artikel in Deinem Warenkorb, die nicht im Angebot sind, gibt es beim Checkout keinen Rabatt.
  • Der Rabatt wird an der Kasse automatisch auf die Artikel aus dem Christmas Sale angewendet.
  • Der Rabatt gilt nur für Produkte, die in der Sonderaktion für den Christmas Sale 2025 enthalten sind.
  • Im Falle einer Rückgabe einer Bestellung wird der anteilige Rabatt unter Umständen vom Rückerstattungsbetrag abgezogen.  
  • Diese Sonderaktion gilt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware. 
  • Diese Aktion kann nicht in Verbindung mit einem anderen Angebot im Hue Shop genutzt werden. 
  • Diese Aktion gilt vorbehaltlich von Preis- und/oder Produktänderungen sowie Rechtschreib-, Druck- und Setzfehlern.
  • Der Anbieter ist Signify GmbH Deutschland (Röntgenstrasse 22, 22335 Hamburg). Signify behält sich das Recht vor, eine Werbeaktion jederzeit abzubrechen oder diese Bedingungen durch Neuveröffentlichung zu ändern.
