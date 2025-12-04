Schmücke Dein Zuhause und genieße eine ruhige und friedliche Stimmung – mit unseren festlichen Angeboten für smartes Licht
Hue
Bridge Pro
Aktueller Preis ist 89,99 €
White & Color Ambiance
Festavia Lichterkette 8m
Aktueller Preis ist 119,99 €
Hue
Philips Hue Play HDMI Hue Sync Box 8K
Aktueller Preis ist 349,99 €
White Ambiance
GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
Aktueller Preis ist 69,99 €
White & Color Ambiance
GU10 – Smarter Spot – (3er-Pack)
Aktueller Preis ist 159,99 €
White & Color Ambiance
Festavia Lichterkette 20m
Aktueller Preis ist 219,99 €
White & Color Ambiance
Gradient Signe Stehleuchte schwarz
Aktueller Preis ist 329,99 €
LIGHTSTRIPS
Flux Lightstrip 3 m
Aktueller Preis ist 69,99 €
LIGHTSTRIPS
Flux Lightstrip 10 m
Aktueller Preis ist 199,99 €
White & Color Ambiance
Resonate Outdoor Wandleuchte schwarz
Aktueller Preis ist 159,99 €
Hue
Dimmschalter weiß V2
Aktueller Preis ist 21,99 €
White & Color Ambiance
Lily Outdoor 3er-Pack Spot schwarz
Aktueller Preis ist 349,99 €
Verbringe Weihnachten mit Philips Hue!
Feiere, entspanne Dich und genieße eine ruhige und friedliche Stimmung während der Festtage.
Feiere genau so, wie es Dir gefällt
Festliche Familienessen, ausgelassenes Feiern oder ganz in Ruhe – wie auch immer Du diese Zeit des Jahres genießen möchtest, mit smartem Licht kannst Du Deine Pläne so fröhlich-heiter oder entspannt gestalten, wie Du möchtest! Erzeuge farbenfrohe Partystimmung oder synchronisiere Deine festliche LED-Beleuchtung per Hue App mit Musik. Willst Du Dich entspannen? Überwinde die Feiertagsmüdigkeit mit einem entspannenden Schimmern nach dem Essen oder nach der Party.
Dekoriere mit Licht
Verbringe die Feiertage stilvoll: mit smartem Licht von Hue. So hebst Du Deine Weihnachtsdeko auf ein ganz neues Niveau! Schaffe gemütliche weihnachtliche Ecken, elegante Bereiche für gemeinsame Essen mit Familie und Freunden oder sogar ein Winterwunderland mit festlicher Außenbeleuchtung! Verwandle jeden Moment in Deinem Zuhause in etwas ganz Besonderes und wundervoll Festliches – drinnen wie draußen!
Für ein gutes Gefühl – egal wo Du bist
Ob beim Familienbesuch, dem Einkauf oder einer wohlverdienten Auszeit von all den Vorbereitungen – die smarte Beleuchtung von Hue unterstützt Dich bei allen Vorhaben. So kannst Du jederzeit ganz beruhigt unterwegs sein. Stelle Timer und Automatisierungen so ein, dass es wirkt, als seist Du zu Hause. Oder steuere Deine Lampen mit der Hue App direkt – von jedem beliebigen Ort aus!
Alles über den Christmas Sale
Was ist der Christmas Sale für smarte Beleuchtung?
Was ist der Christmas Sale für smarte Beleuchtung?
Was beinhaltet der Christmas Sale für smarte Beleuchtung?
Was beinhaltet der Christmas Sale für smarte Beleuchtung?
Wie kann ich die Weihnachtsbeleuchtung über die Festtage nutzen?
Wie kann ich die Weihnachtsbeleuchtung über die Festtage nutzen?
Geschäftsbedingungen
- Dieses Aktionsangebot gilt vom 8. bis zum 29. Dezember 2025.
- Wähle zwei oder mehr Produkte aus dem Weihnachtssale-Sortiment und spare 30 % auf die gesamten Sale-Artikel. Für Artikel in Deinem Warenkorb, die nicht im Angebot sind, gibt es beim Checkout keinen Rabatt.
- Der Rabatt wird an der Kasse automatisch auf die Artikel aus dem Christmas Sale angewendet.
- Der Rabatt gilt nur für Produkte, die in der Sonderaktion für den Christmas Sale 2025 enthalten sind.
- Im Falle einer Rückgabe einer Bestellung wird der anteilige Rabatt unter Umständen vom Rückerstattungsbetrag abgezogen.
- Diese Sonderaktion gilt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware.
- Diese Aktion kann nicht in Verbindung mit einem anderen Angebot im Hue Shop genutzt werden.
- Diese Aktion gilt vorbehaltlich von Preis- und/oder Produktänderungen sowie Rechtschreib-, Druck- und Setzfehlern.
- Der Anbieter ist Signify GmbH Deutschland (Röntgenstrasse 22, 22335 Hamburg). Signify behält sich das Recht vor, eine Werbeaktion jederzeit abzubrechen oder diese Bedingungen durch Neuveröffentlichung zu ändern.