Smarte Weihnachtsbeleuchtung für Dein Winterwunderland

10. November 2023

Weihnachten ist für viele Menschen eine ganz besondere Zeit. Nirgendwo kann man so gut in Erinnerungen über vergangene Weihnachtsfeste schwelgen, wie beim gemeinsamen Schmücken des Weihnachtsbaums und Dekorieren der Wohnung oder des Hauses. Probiere diese Ideen für Deinen Lichterschmuck aus und mache das diesjährige Weihnachtsfest noch unvergesslicher.

Ein weihnachtlich geschmücktes Wohnzimmer in blauem, grünem und rotem Licht.

Steuere die Beleuchtung Deines Weihnachtsbaums mit dem Hue Smart Plug

Bist Du es leid, immer unter den Weihnachtsbaum kriechen zu müssen, um die Lichter anzuschalten? Oder vor dem zu Bett gehen mühselig auf Zehenspitzen zu balancieren, um den Stecker herauszuziehen? Mit dem Philips Hue Smart Plug hast Du keinen Stress mehr mit dem Weihnachtsbaum. Schließe die Baumbeleuchtung einfach an einen Hue Smart Plug an. Auf diese Weise kannst Du ganz leicht die Lichter ein- und ausschalten - und zwar ohne Nadeln in den Haaren.  

Steuere Deine Weihnachtsbaumbeleuchtung mit dem Hue Smart Plug wie jede andere Philips Hue Lampe: mit der Hue App, mit smartem Zubehör oder mit Deiner Stimme.

Kleiner Tipp: Lege in der Hue App eine Routine fest, die Deine Weihnachtsbaumbeleuchtung automatisch morgens vor dem Aufwachen einschaltet und nach dem Schlafengehen wieder ausschaltet.

Weihnachtsgeschenke unter einem Baum, der mit einer smarten Hue Go Leuchte angestrahlt wird.

Verstecke eine Hue Go zwischen den Geschenken

Viele freuen sich an Weihnachten vor allem auf das Auspacken der Geschenke. Verwandle die Bescherung in einen noch schöneren Moment, indem Du eine Hue Go zwischen den Geschenken platzierst. Lass die smarte Leuchte zwischen den Zweigen hindurch strahlen und mache Deine Weihnachtsdekoration zu etwas ganz Außergewöhnlichem.

Kleiner Tipp: Wenn Deine Kinder die Bescherung absolut nicht abwarten wollen, kannst Du einen Hue Bewegungsmelder neben Deiner Hue Go installieren. Wenn sie dem Baum zu nahe kommen, schaltet sich das Licht ein und die Kinder wissen, dass sie vom Christkind beobachtet werden.

Festliche Atmosphäre mit Hue Lightstrips

Verwende statt normalen Lichterketten Hue Lightstrips. Du kannst sie flexibel einsetzen: Wickel sie beispielsweise um Deine Girlande oder befestige sie hinter Deinem Baum. Oder bringe einen Lightstrip hinter einem Beistelltisch oder Schrank an und stelle davor Deine Weihnachtsdeko auf. Für zusätzlichen Weihnachtszauber kannst Du sogar Deko-Schnee darüber streuen!

Kleiner Tipp: Wenn Du in dem Zimmer eine Szene einstellst, dann tippe auf das Wiedergabesymbol in der Szenenkarte. Die Szene wird dann dynamisch und Deine farbfähigen Lampen durchlaufen die Farben im Wechsel. Das verleiht Deiner Weihnachtsdeko das gewisse Etwas.

Gemütliche Beleuchtung für eine festliche Tischdekoration

Zu jedem Weihnachtsessen gehört eine festliche Tischdekoration. Ganz egal, ob Du Deinen eigenen Adventskranz bastelst oder Dich für ein gekauftes Arrangement entscheidest: mit dem sanften Licht einer Hue Flourish Pendelleuchte kannst Du Deine Deko noch besser in Szene setzen. Die Hue Flourish Pendelleuchte bietet Millionen von Lichtfarben, damit Du genau den richtigen Farbton, passend zu Deiner Dekoration findest.

Kleiner Tipp: Dein smartes Lichtsystem besteht aus mehreren Philips Hue Lampen? Dann kannst Du sie in der Hue App in entsprechende Zimmer unterteilen. Erstelle eine Zone, die alle Lampen in dem Bereich Deiner Weihnachtsdekoration umfasst, um im ganzen Haus per Tastendruck Weihnachtsstimmung zu erzeugen.

Weihnachtsdekoration, beleuchtet mit einer smarten Tischleuchte in grünem Licht.

Bringe Deine Weihnachtsdeko mit der Hue Iris Tischleuchte zum strahlen

Die Hue Iris Tischleuchte besteht aus zwei Elementen: einem dezenten Hintergrundlicht und einem hellen Frontlicht, welches am besten zu Geltung kommt, wenn Du es gegen eine Wand richtest. So kannst Du Deine Weihnachtsdeko gekonnt in Szene setzen. Richte die Iris auf Dein kleines Holz-Weihnachtdorf oder tauche die Wand hinter Deiner Weihnachtspyramide in stimmungsvolles Licht.

Kleiner Tipp: Lass es schneien! Hänge Schneeflocken aus Papier mit einer Angelschnur an die Decke. Sie sollten zwischen der Wand und Deiner Hue Iris Tischleuchte hängen. Wenn das Licht eingeschaltet ist, werfen diese Schneeflocken Schatten auf die dahinter liegende Wand und erzeugen so eine winterliche Stimmung.

Weihnachtsdekoration auf einer Terrasse mit smarter Außenbeleuchtung.

Ideen für weihnachtliche Außenbeleuchtung, damit Rudolph sieht, wo es lang geht!

Nichts schreit so sehr "Weihnachten", wie ein festlich beleuchteter Vorgarten. Wähle die Farben aus, die perfekt zu Deinem Haus passen: Führe größere Beleuchtungselemente am Dachvorsprung entlang, darunter kleine, eiszapfenartige Leuchten für ein modernes, stilvolles Erscheinungsbild. Oder magst Du lieber bunte Weihnachtsstimmung? Dann verwende Lichtszenen in Regenbogenfarben.

Kleiner Tipp: Mit smarten Philips Hue Außenleuchten unterstützt Du ganz leicht die Weihnachtsbeleuchtung in Deinem Vorgarten. Stelle farbfähige Außenleuchten auf - wie die Hue Lily Spots - und wähle weihnachtliche Lichtszenen, um Deinem Zuhause von außen Weihnachtsstimmung zu verleihen.

Lass Dein Zuhause in traditionellem Rot und Grün erstrahlen, erstelle eine moderne, blausilberne Lichtszene oder nutze eine vollkommen andere Farbpalette: die Philips Hue App macht es möglich. Deine Weihnachtsdeko ist etwas Persönliches - und das gilt auch für Deine smarte Beleuchtung.

