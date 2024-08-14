Es gibt eine maximale Energiemenge (in Watt), die Deine Lampen verbrauchen können. Diese maximale Wattleistung wird genutzt, wenn die Lampen auf eine bestimmte Farbtemperatur und 100 % Helligkeit eingestellt sind. Kann also etwas so Einfaches wie das Dimmen von Lampen Energie sparen? Die Antwort lautet ja, und es kann eine große Wirkung haben.

Wenn Du die Lampe auf 70 % ihrer maximalen Helligkeit dimmst, kannst Du den Energieverbrauch der Lampe um bis zu 51 % senken.² Selbst wenn Du nur ein wenig dimmst, sinkt der Energieverbrauch. Wenn Du zum Beispiel eine Lampe auf 90 % Helligkeit dimmst, verringert sich ihr Energieverbrauch um bis zu 19 %.