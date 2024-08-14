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Energiespartipps mit smartem Licht

Energiespartipps mit smartem Licht

14. November 2022

Ein angenehmes Ambiente schaffen? Check. In Fernsehsendungen, Filme, Spiele und Musik eintauchen? Check. Energie sparen? Check! 

Bei der Entwicklung unserer smarten Philips Hue Lampen haben wir stets auf Nachhaltigkeit geachtet – von langlebigen Materialien bis hin zu plastikfreien Verpackungen. Du fragst Dich, wie Du mit der smarten Beleuchtung von Philips Hue zu Hause Energie sparen kannst? Wir haben eine Studie durchgeführt, in der wir verschiedene Einstellungen von Hue White & Color Ambiance Lampen verglichen haben – und hier sind die Ergebnisse.¹

Dimme Deine Lampen, um Energie zu sparen

Diagramm zum Energiesparen durch das Dimmen von Lampen

Es gibt eine maximale Energiemenge (in Watt), die Deine Lampen verbrauchen können. Diese maximale Wattleistung wird genutzt, wenn die Lampen auf eine bestimmte Farbtemperatur und 100 % Helligkeit eingestellt sind. Kann also etwas so Einfaches wie das Dimmen von Lampen Energie sparen? Die Antwort lautet ja, und es kann eine große Wirkung haben.

Wenn Du die Lampe auf 70 % ihrer maximalen Helligkeit dimmst, kannst Du den Energieverbrauch der Lampe um bis zu 51 % senken.² Selbst wenn Du nur ein wenig dimmst, sinkt der Energieverbrauch. Wenn Du zum Beispiel eine Lampe auf 90 % Helligkeit dimmst, verringert sich ihr Energieverbrauch um bis zu 19 %. 

Stelle Deine Lampen auf energieeffiziente Farben ein

Diagramm mit energieeffizienten Beleuchtungsfarben

Buntes Licht sorgt nicht nur für Stimmung, sondern ist auch einer unserer besten Energiespartipps! Wenn Du Philips Hue Lampen auf andere Farben als Weiß einstellst, kann ihr Energieverbrauch um bis zu 79 % gesenkt werden.³

Welche Farbe ist am energieeffizientesten? Es ist Blau – nicht das kühle, fast bläuliche Weiß, das man bei warmem bis kühlem weißem Licht erhält, sondern die tiefen Blautöne, die man auf dem Farbrad sieht, wenn man mit Hue White & Color Ambiance Lampen spielt. Andere energieeffiziente Lichtfarben sind, in der Reihenfolge der höchsten Energieeffizienz: 

1. Blau
2. Rot
3. Grün
4. Magenta
5. Cyan
6. Gelb

Verwende energiesparende Szenen

Die Galerie mit Philips Hue Szenen ist voll von Szenen, die die Millionen von Farben nutzen, die Hue White & Color Ambiance Lampen bieten. Diese Szenen werden nicht nur von Lichtdesignern entworfen, um Dir die beste Atmosphäre zu bieten, sondern sie können auch energieeffizient sein.

Gute Idee: Die Szenen sind vorgefertigt, sodass Du sie sofort verwenden kannst. Lege automatische Funktionen fest, die diese Szenen verwenden, oder programmiere Deine Hue Dimmschalter, Smart Buttons und Tap Dial Schalter so, dass sie diese ebenfalls verwenden. Auf diese Weise sind Deine Lampen und Leuchten immer auf die richtige Farbe und Helligkeit eingestellt, wenn Du energieeffizient sein möchtest. 

Die 5 effizientesten Szenen

Diagramm mit den energieeffizientesten Szenen

In der Galerie mit Philips Hue Szenen gibt es einige Szenen, die als die energieeffizientesten Optionen gelten. Diese fünf Szenen basieren auf gedimmtem Licht, und viele von ihnen enthalten die energieeffiziente Lichtfarbe Blau. 

1. Tokio
2. Motown
3. Galaxie
4. Blutmond
5. Anfänge 

Diese Szenen können den Energieverbrauch der Lampen um über 85 % senken.⁴ Tokio und Motown sind in der Kategorie Partystimmung zu finden, Galaxie und Blutmond in der Kategorie Friedlich und Anfänge in der Kategorie Sonnenaufgang. 

Die beliebtesten Szenen

Diagramm mit den beliebtesten Szenen und deren Energieeffizienz

Diese Szenen sind nicht Dein Stil? Keine Sorge – die fünf beliebtesten Szenen in der Hue Lichtszenen Galerie sind ebenfalls sehr energieeffizient.

1. Sonnenuntergang Savanne 
2. Tropendämmerung
3. Nordlichter
4. Frühlingsblüten
5. Soho 

Diese Szenen können den Energieverbrauch der Lampen um über 70 % senken.⁵ Die energieeffizienteste Szene dieser fünf beliebten Szenen ist Nordlichter – die selbstverständlich Blau als eine ihrer Primärfarben verwendet. Du wirst feststellen, dass diese Szenen viele der Farben enthalten, die auch die energieeffizientesten Beleuchtungsfarben sind – es ist also leicht zu erkennen, warum sie auf der Liste stehen!

Hole Dir energieeffiziente Beleuchtung für den Alltag

Diagramm mit den beliebtesten Szenen und deren Energieeffizienz

Auch Deine alltägliche Beleuchtung kann energieeffizienter sein. Alle Szenen in der Kategorie Standardeinstellungen – dazu bestimmt sind, den ganzen Tag über verwendet zu werden – verbrauchen weniger Energie als der maximale Energieverbrauch der Lampe. In der Reihenfolge der höchsten Energieeffizienz sind dies die Szenen:⁶

1. Nachtlicht
2. Ruhephase
3. Entspannen
4. Energie tanken
5. Hell und Lesen (unentschieden)
6. Konzentrieren

Unabhängig von der Stimmung oder der Tageszeit kannst Du Philips Hue als Leitfaden für energieeffiziente Beleuchtung verwenden.  

Wir erforschen noch weitere Möglichkeiten, wie Du mit unserer smarten Beleuchtung Energie sparen kannst. Behalte also den Blog und unsere sozialen Medien im Auge, um Ideen zum Energiesparen zu erhalten. Erfahre in der Zwischenzeit mehr darüber, wie Philips Hue funktioniert.

¹, ², ³, ⁴, ⁵, ⁶ Diese Zahlen stellen den Unterschied im Wattverbrauch von neuen A60 Hue White & Color Ambiance E27 1100 Glühlampen bei den angegebenen Einstellungen im Vergleich zu 4000 K bei 100 % Helligkeit dar. Die tatsächliche Ersparnis hängt von den Produktspezifikationen und der Dimmstufe ab.

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