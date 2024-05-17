Support
Unterschrankbeleuchtung

Unterschrankbeleuchtung

01. März 2024

Der Einsatz von Beleuchtung unter Möbeln ist ein beliebtes Mittel, um ein Zimmer auf dezente und stilvolle Weise zusätzlich zu beleuchten. Lightstrips sind für diesen Zweck sehr gut geeignet – sie strahlen keine Wärme ab, sind energieeffizient und lassen sich leicht installieren. Entdecke, wie Du mit Lightstrips eine besondere Beleuchtung schaffen kannst. 

Arbeitsbeleuchtung vs. Raumbeleuchtung

Die Unterschrankbeleuchtung kann zwei verschiedenen Zwecken dienen: Aufgaben- oder Raumbeleuchtung. Bei der Aufgabenbeleuchtung handelt es sich um spezielles Licht, das Dich bei der Erledigung einer bestimmten Aufgabe unterstützt, z. B. beim Kochen, Arbeiten oder Lesen. Die Raumbeleuchtung ist allgemeiner und verleiht einem Raum Wärme und Tiefe. Während sich die Raumbeleuchtung in der Regel auf die primäre Lichtquelle in einem Raum bezieht, kann die Unterschrankbeleuchtung ebenfalls zu dieser Art von Licht beitragen – zum Beispiel in Kombination mit Deckenleuchten und Stehleuchten. 

Beleuchtung für die Küche

Wenn Du Lightstrips unter Deinen Küchenschränken anbringst, erhältst Du konzentriertes, helles Licht zur Vorbereitung Deines Gerichts, zum Kochen oder zum Geschirrspülen. Lightstrips sind eine beliebte Wahl für Küchenschränke, da sie den Bereich, in dem Du arbeitest, direkt ausleuchtetn  

Bevor Du Deine Beleuchtung unter dem Oberschrank installierst, solltest Du Dir überlegen, welche Art von Arbeitsplatte Du hast - schließlich wird das Licht direkt auf sie gerichtet sein. Wenn Du eine helle oder glänzende Arbeitsplatte hast, sollte Dein Lightstrip nicht zu hell sein - denn die Arbeitsplatte wird das Licht nach oben reflektieren. Wenn Deine Arbeitsplatte jedoch eine dunklere Farbe hat oder matt ist, absorbiert sie das Licht - die Helligkeit Deines Lightstrips muss also stärker sein.

Philips Hue Lightstrips bieten die größte Flexibilität für die Beleuchtung unter Deinen Küchenschränken. Mit smartem Licht kannst Du Deine Lightstrips je nach Tageszeit dimmen und aufhellen oder Deine Küche in buntes Licht tauchen, um ein romantisches Abendessen oder eine Party in Szene zu setzen.

Frau greift nach einem Buch auf einem Regal mit Unterschrankbeleuchtung.

Wo kann Beleuchtung unter Schränken angebracht werden?

Montiere Deine Lightstrips an der vorderen Kante des Schranks, die zum Raum ausgerichtet ist. So wird das Licht optimal auf die Arbeitsplatte und nicht auf die Fliesen gelenkt. Du kannst den Lightstrip verbergen, indem Du ihn hinter der Frontleiste Deines Schranks montierst. Achte darauf, dass die Schiene kein Licht blockiert – teste die Platzierung, bevor Du die Klebeschicht entfernst und den Lightstrip am Schrank befestigst. 

Anbringung von Lightstrips unter Schränken

Die Installation von Lightstrips unter Deinen Schränken ist ganz einfach, insbesondere mit Philips Hue Lightstrips – es ist kein Bohren und keine Verkabelung erforderlich. Ziehe die Abdeckung von der selbstklebenden Rückseite ab und befestige den Lightstrip auf einer festen Oberfläche. Der Lightstrip ist zu lang? Schneide ihn entlang der vorgesehenen Schnittlinien zu. Vergiss dabei nicht, dass Du den Lightstrip auch biegen kannst, sodass Du ihn vielleicht gar nicht zuschneiden musst! 

Wenn Du einen längeren Lightstrip benötigst, der unter Deinen Küchenschränken verläuft, verwende eine Lightstrip Verlängerung. Mit der Philips Hue Lightstrip Verlängerung kannst Du Deinen Lightstrip auf eine maximale Länge von 10 Metern verlängern – Du musst Deinen Lightstrip und die Verlängerungen nur noch mithilfe der mitgelieferten Steckverbinder miteinander verbinden. 

Zurück zu allen Artikeln
  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay