Was ist Schienenbeleuchtung?

24.01.2024
Wenn es um das Beleuchtungsdesign geht, erweist sich die Schienenbeleuchtung als vielseitige und dynamische Wahl. Diese Beleuchtungsart verfügt über eine modulare Schiene, an der verschiedene Beleuchtungskörper wie Spots, Pendelleuchten oder Light Bars angebracht werden können, sodass Du das Licht genau dorthin lenken kannst, wo es benötigt wird. Die benutzerfreundliche Installation, die Skalierbarkeit, die Platzierung der Schienenbeleuchtung und die große Auswahl an Designoptionen und Oberflächen bieten eine Vielseitigkeit, die sich für unterschiedliche Räume und Bedürfnisse eignet.