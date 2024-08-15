Was ist Schienenbeleuchtung?

Die Brillanz der Schienenbeleuchtung wird durch drei wesentliche Komponenten bestimmt: das Netzgerät, die Schienen und Verbindungsstücke sowie die Leuchten.

Es gibt drei Arten von Stromversorgungseinheiten für Schienenbeleuchtung. Welche für Dich am effektivsten ist, hängt von Deinem Design und Deinen Anforderungen ab. Du kannst aus folgenden Netzteilen auswählen:

Deckenabschluss-Einheiten : Strategisch am Ende der Schiene positioniert

: Strategisch am Ende der Schiene positioniert Zwischenschienen-Einheiten : Eingebettet zwischen zwei Schienen für eine nahtlose Stromverteilung

: Eingebettet zwischen zwei Schienen für eine nahtlose Stromverteilung Wandmontierte Einheiten: Konzipiert für wandmontierte Schienen

Du kannst die vielseitigen Schienen und Verbindungsstücke miteinander kombinieren, um das Schienensystem zu konfigurieren, das Deinen Bedürfnissen am besten entspricht. Mit Philips Hue Perifo kannst Du wählen zwischen:

0,5 m Schienen : Ideal für enge Wendungen und kleine bzw. kurze Schienenanordnungen

: Ideal für enge Wendungen und kleine bzw. kurze Schienenanordnungen 1 m Schienen : Passt bequem in die meisten Räume und kann mehrere Leuchten aufnehmen

: Passt bequem in die meisten Räume und kann mehrere Leuchten aufnehmen 1,5 m lange Schienen : Eindrucksvoll und raumgreifend, perfekt für Schienenbeleuchtung mit längeren Abständen und für besondere Effekte

: Eindrucksvoll und raumgreifend, perfekt für Schienenbeleuchtung mit längeren Abständen und für besondere Effekte Gerades Verbindungsstück : Erleichtert geradlinige Konfigurationen der Schienenbeleuchtung

: Erleichtert geradlinige Konfigurationen der Schienenbeleuchtung Außen-Eckverbindungsstück : Führt die Stromschienenbeleuchtung elegant um Ecken

: Führt die Stromschienenbeleuchtung elegant um Ecken Innen-Eckverbindungsstück: Ermöglicht ebenfalls das Schienensystem um eine Ecke zur führen, allerdings in die entgegengesetzten Richtung verglichen mit dem Außen-Eckverbindungsstück

Verschiedene schienenmontierbare Leuchten passen sich an unterschiedliche Beleuchtungsbedürfnisse und ‑vorlieben an. Mit Philips Hue Perifo hast Du die Wahl zwischen: