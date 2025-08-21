Support
Home Security in der Hue App

Hole Dir die Tools: Secure Kameras, Bewegungs- und Kontaktsensoren und smarte Lampen. Und hier der Kern des Ganzen: das Security Center in der Philips Hue App – hiermit kannst Du Deine Sicherheit zuhause besser schützen als je zuvor.

Vollständige Home Security und aus der Ferne gesteuerte Beleuchtung mit der Hue App

Hue Secure kommt mit durchdachten Softwarefunktionen, die Dir helfen, Dich sicher zu fühlen, egal wo Du bist. Hier sind einige der besten Vorschläge unseres Teams.

Lichtalarmierung

Löst automatisch oder bei Bedarf Lichter und Sirenen aus, wenn eine Bewegung im scharfgeschalteten Zustand erkannt wird, und sorgt so für eine zusätzliche Sicherheitsstufe.

Sofortige smarte Benachrichtigungen

Erhalte Benachrichtigungen in der Hue App, wenn Deine Türklingelkamera, Bewegungsmelder, Kontaktsensoren oder Kameras Aktivitäten erkennen. Hast Du etwas Ungewöhnliches bemerkt? Ergreife sofort Maßnahmen oder aktiviere Alarme, um Eindringlinge abzuschrecken.

Zeitleiste

Bleib auf dem Laufenden bei allem, was in und um Dein Zuhause herum passiert, egal wo Du bist.

Lichtklingel und Warnungen

Verwandle Deine Philips Hue Beleuchtung in Sicherheitssignale – wenn jemand an der Tür klingelt oder wenn der Rauchmelder ausgelöst wird.

Automatisierung scharfschalten

Schalte Dein Home Security System per Zeitplan scharf oder aus, oder verwalte alles direkt in der App.

Anwesenheit simulieren

Verwende Deine Beleuchtung, um die Illusion von Anwesenheit zuhause zu erzeugen, auch wenn Du nicht da bist.

Mit einem Abo erhältst Du noch mehr Funktionen

Du hast die Wahl: Mit einem Basic- oder Plus-Abo kannst Du erweiterte Funktionen nutzen, wie beispielsweise den Videoverlauf oder Fokusbereiche für die Bewegungserkennung sowie smarte Warnmeldungen, die Dich benachrichtigen, wenn Deine Kamera eine Person, ein Tier oder ein Fahrzeug erkennt.

Nahtlose Steuerung von Beleuchtung und Sicherheitsfunktionen in einer App

Mit der Hue App kannst Du jeden Teil Deines smarten Home Security Systems von jedem Ort mit einer Internetverbindung aus steuern. Mit nur einem Fingertipp kannst Du Dein System scharf oder unscharf schalten, Berechtigungen für Mitglieder Deines Zuhauses erteilen – oder einfach nur nachsehen, ob Du die Hintertür offen gelassen hast.

Upgrade auf Hue Bridge Pro – lasse Deine Lampen Bewegungen erkennen

Mache Deine Lampen smarter mit der Hue Bridge Pro. Verwandle sie in bewegungsempfindliche Sensoren, die auf Bewegungen reagieren, Benachrichtigungen senden und jeden Moment erhellen. Außerdem kannst Du Lichtalarme, Anwesenheitserkennung und andere Lichtfunktionen freischalten – alles mit dem System, dem Du bereits vertraust.

Fragen und Antworten zu smarten Home Security Systemen

¹ Hue Bridge erforderlich.

*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit

