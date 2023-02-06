Dank Philips Hue und August funktionieren Deine smarten Schlösser mit Deinen Lampen. So entsteht ein wirklich intelligentes Zuhause.
Philips Hue und August
Smarte Schlösser für Dein Smart Home
Schlüsselloser Zugang, automatische Beleuchtung
Mit den smarten Schlössern von August erhältst Du schlüssellosen Zugang zu Deinem Zuhause. Wenn Du sie dann noch mit Philips Hue koppelst, geht das Licht an, noch bevor Du Dein Zuhause betrittst.
Lass Deine Lampen auf Dein Türschloss reagieren
Programmiere Deine Lampen, dass sie sich ausschalten und die Tür automatisch verriegelt wird, wenn Du schlafen gehen möchtest. Du kommst von der Arbeit nach Hause? Dann schließt die Tür automatisch auf und das Licht geht an!
Hol Dir die smarten Schlösser von August
Die smarten Schlösser von August sehen nicht nur gut aus, sie geben Dir auch ein sicheres Gefühl in Deinem Zuhause.
Kontaktiere uns
