Gestalte Dein Smart Home so, dass es auf alle Deine Befehle reagiert. Du brauchst nur das richtige Wort zu sagen.
Philips Hue und Google Assistant
Intelligenterer und besserer Google Assistant
Nutze Dein Smart Home optimal aus
Mit Philips Hue und Google Assistant funktioniert Dein Smart Home. Ganz gleich, ob Du Deine Lampen einschalten oder Dich entspannen willst, um gut schlafen zu können.
Steuere Deine Lampen mit Deiner Stimme
Verwende Google Assistant, um Deine Philips Hue Lampen oder sogar Deine Hue Sync Box mit Deiner Stimme zu steuern.
Einfacher einschlafen, natürlich aufwachen
Nutze automatische Befehle zum sanften Einschlafen und Aufwachen für Deine Schlafzimmerbeleuchtung. Lass das Licht zur Schlafenszeit langsam schwächer werden oder stelle einen natürlich wirkenden Sonnenaufgang als Wecker am Morgen ein.
Wähle die Art der Einrichtung Deines Systems
Schalte mit der Hue Bridge die gesamte Funktionalität smarter Beleuchtung frei. Der Platz reicht nicht für eine Bridge? Mit Bluetooth kannst Du bis zu 10 Lichter in einem Zimmer steuern.
Hol Dir Google Nest
Im Google Store findest Du Lautsprecher und Displays, die mit Google Assistant funktionieren, wie zum Beispiel Google Nest Mini, Google Nest Hub und Google Nest Hub Max.