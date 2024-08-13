In diesem Set

1 x Hue White & Color Ambiance Play Lightbar Doppelpack Erzeuge mit der schwarzen Hue Play Lightbar im schlanken Design ein farbenfrohes, smartes Licht. Dieses Hue Play Lightbar 2er-Set enthält zwei Lightbars und ein Netzteil, an das Du bis zu drei Lightbars anschließen kannst. Du kannst sie aufrecht stellen, auslegen oder mit den mitgelieferten Halterungen an der Rückseite Deines Fernsehers anbringen. Play Lightbar Doppelpack

1 x Hue White & Color Ambiance TV Play Gradient Lightstrip 65" Erlebe das Abenteuer Heimkino mit dem Philips Hue Play Gradient Lightstrip. Mehrere Lichtfarben reagieren direkt auf den Inhalt Deines Bildschirms. Befestige den Lightstrip mit den mitgelieferten Halterungen an 65-Zoll bis 75-Zoll Wand- oder Standfernsehern. TV Play Gradient Lightstrip 65"