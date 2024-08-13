*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Hue kabelgebundene Türklingelkamera + Indoor Motion Sensor + 2 schwarze Kontaktsensoren
Überwache von überall aus, wer vor Deiner Tür steht, erhalte Ton- und App-Benachrichtigungen und interagiere mit der Zwei-Wege-Kommunikation über die kabelgebundene Türklingelkamera, den Bewegungssensor und 2 schwarze Kontaktsensoren
Produkt-Highlights
- Sofortige Bewegungsalarme
- Gestochen scharfer 2K-Videostream
- Automatisiere Deine Beleuchtung
- Einfache Einrichtung mit Bridge Pro
- Steuerung über App, Sprache oder Zubehör
In diesem Set
1 x Hue Sicheres kabelgebundenes Video-Türklingel-Paket
Verpasse nie wieder einen Besucher oder eine Lieferung mit dem Hue Doorbell and Chime Bundle – erhalte sofortige Bewegungs- und Besuchswarnungen, schaue alles in 2K mit Starlight Technologie an und bleibe mit Zwei-Wege-Gesprächen von überall aus verbunden. Die Türklingel löst Deine Philips Hue Leuchten aus und sendet Echtzeit-Benachrichtigungen, während der Smart Chime akustische Warnungen ausgibt. Alles arbeitet nahtlos mit Hue Lichtern und Zubehör zusammen, um Deine Sicherheit zuhause zu erhöhen, am Tag und in der Nacht.Sicheres kabelgebundenes Video-Türklingel-Paket
1 x Hue Hue Motion Sensor
Löse Deine smarten Leuchten durch Bewegungen aus. Du kannst den batteriebetriebenen Philips Hue Bewegungsmelder überall im Haus ganz einfach installieren.Hue Motion Sensor
1 x Hue Secure Kontaktsensor Doppelpack schwarz
Der Hue Secure Kontaktsensor gibt Dir ein sicheres Gefühl, sowohl zu Hause, als auch dann, wenn Du unterwegs bist. Platziere ihn mit der im Lieferumfang enthaltenen, selbstklebenden Rückseite an Türen, Fenster, Schränke, Safes oder anderswo hin. Wird das Objekt geöffnet, an dem sich der Kontaktsensor befindet, erhältst Du eine Benachrichtigung oder das Licht schaltet sich ein.Secure Kontaktsensor Doppelpack schwarz
