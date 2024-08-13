In diesem Set

1 x Hue Sicheres kabelgebundenes Video-Türklingel-Paket Verpasse nie wieder einen Besucher oder eine Lieferung mit dem Hue Doorbell and Chime Bundle – erhalte sofortige Bewegungs- und Besuchswarnungen, schaue alles in 2K mit Starlight Technologie an und bleibe mit Zwei-Wege-Gesprächen von überall aus verbunden. Die Türklingel löst Deine Philips Hue Leuchten aus und sendet Echtzeit-Benachrichtigungen, während der Smart Chime akustische Warnungen ausgibt. Alles arbeitet nahtlos mit Hue Lichtern und Zubehör zusammen, um Deine Sicherheit zuhause zu erhöhen, am Tag und in der Nacht. Sicheres kabelgebundenes Video-Türklingel-Paket

1 x Hue Hue Motion Sensor Löse Deine smarten Leuchten durch Bewegungen aus. Du kannst den batteriebetriebenen Philips Hue Bewegungsmelder überall im Haus ganz einfach installieren. Hue Motion Sensor