Hue Secure Akku-Kamera

Philips Hue kann Dein Zuhause für Dich im Auge behalten! Nutze einen gestochen scharfen, klaren Livestream in 1080p-HD-Auflösung. Lass das Licht angehen oder erhalte eine Benachrichtigung auf Deinem Mobilgerät, wenn Bewegung erkannt wird. Mit einem Tippen in der Hue App kannst Du sogar einen Tonalarm auslösen. Diese kabellose Heimüberwachungskamera lässt sich einfach in jedem Zuhause montieren und installieren.