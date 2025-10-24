Support
A set of smart white light bulbs with metallic bases, both illuminated, displaying the text hue white 800 on each bulb.

A60 - Smarte Lampe B22 - 800 (Doppelpack)

Diese smarten B22-Lampen erzeugen ein weißes Licht und sind sofort dimmbar. Sie sind mit einer Fassung für herkömmliche Bajonettsockel ausgestattet und passen daher in die meisten Standardleuchten. So kannst Du überall in Deinem Zuhause smartes Licht nutzen.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produktdatenblatt herunterladen

Produkt-Highlights

  • White
  • Steuerung per Bluetooth möglich
  • Steuerung per Hue Bridge möglich
  • Bis zu 806 Lumen*
  • Warmweißes Licht
  • Sofortige Steuerung per Bluetooth
  • Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Alle technischen Daten ansehen
Find your product manual

Technische Daten

Lampenabmessungen

  • Maße (BxHxT)

    61x110

Nutzlebensdauer

Umweltschutz

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Garantie

Lichteigenschaften

Packmaße und Gewicht

Informationen zur Verpackung

Stromverbrauch

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Die Lampe

Was ist in der Verpackung?

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay