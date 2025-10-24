A60 - Smarte Lampe B22 - 800 (Doppelpack)
Diese smarten B22-Lampen erzeugen ein weißes Licht und sind sofort dimmbar. Sie sind mit einer Fassung für herkömmliche Bajonettsockel ausgestattet und passen daher in die meisten Standardleuchten. So kannst Du überall in Deinem Zuhause smartes Licht nutzen.
Produkt-Highlights
- White
- Steuerung per Bluetooth möglich
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Bis zu 806 Lumen*
- Warmweißes Licht
- Sofortige Steuerung per Bluetooth
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
61x110