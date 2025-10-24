Sale
A60 - Smarte Lampe E27 - 800
Mit dieser smarten E27 LED-Lampe erhältst Du ein kaltweißes und warmweißes Licht mit allen dazwischenliegenden Weißtönen. Sie ist für die meisten Leuchten geeignet und ermöglicht ein sofortiges, kabelloses Dimmen.
Aktueller Preis ist 20,99 €, ursprünglicher Preis ist 29,95 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Steuerung per Bluetooth möglich
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Bis zu 806 Lumen*
- Warmweißes bis kaltweißes Licht
- Sofortige Steuerung per Bluetooth
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
60x110