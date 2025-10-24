Adore Badezimmer Deckenleuchte silber + Dimmschalter
Mit dieser Philips Hue White Ambiance Deckenleuchte Adore erhältst Du zu jeder Tageszeit das passende Licht zum Lesen, Entspannen, Auftanken und Konzentrieren. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder der Bluetooth App. Weitere smarte Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.
Aktueller Preis ist 219,99 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Integrierte LED
- Bluetooth-Steuerung per App
- Inklusive Dimmschalter
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Chrom
Material
Metall