Adore Badezimmer Spot weiß + Dimmschalter
Mit einer Philips Hue White Ambiance Deckenleuchte Adore kannst du zwei Lichtpunkte setzen, um Dein Zimmer optimal zu beleuchten. Die integrierten Lichtszenen erleichtern Dir das Auftanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder per Bluetooth. Weitere smarte Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.
Aktueller Preis ist 139,99 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- GU10 LED-Lampe enthalten
- Bluetooth-Steuerung per App
- Inklusive Dimmschalter
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Metall