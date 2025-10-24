Sale
Being Pendelleuchte weiß + Dimmschalter
Mit der Philips Hue White Ambiance Pendelleuchte Being kannst Du in Deinem Zuhause ganz einfach die Lichtfunktionen für jeden Moment des Tages steuern. Mit dem Hue Dimmschalter kannst Du immer das richtige Licht zum Entspannen, Lesen, Konzentrieren oder Energie tanken einstellen.
Aktueller Preis ist 255,99 €, ursprünglicher Preis ist 319,99 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Inklusive Dimmschalter
- Integrierte LED
- White
- Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Weiß
Material
Metall
Kunststoff