Cher Pendelleuchte
Integriere die Philips Hue White Ambiance Cher Pendelleuchte in Dein Philips Hue Lichtsystem und genieße natürliches weißes Licht, das Dir beim Aufwachen, Energie tanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen hilft. Erfreuen Dich an dem einzigartigen Design dieser Pendelleuchte, die in jedes Zuhause passt.
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Inklusive Dimmschalter
- Integrierte LED
- Schwarz
- Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Synthetik