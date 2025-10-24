Doppelpack, E14
Füge diese zwei smarten Kerzenlampen mit warmweißem bis tageslichtweißem Licht hinzu, damit Du besser entspannen, lesen, Dich konzentrieren oder mit frischer Energie aufladen kannst. Nutze Bluetooth zur sofortigen Steuerung in einem Raum oder kombiniere die Lampe mit einer Hue Bridge, um den vollständigen Funktionssatz zu nutzen.
Aktueller Preis ist 44,95 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Steuerung per Bluetooth möglich
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Warmweißes bis kaltweißes Licht
- Sofortige Steuerung per Bluetooth
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Lampenabmessungen
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
39x117