Support
White recessed spot light with round shape and matte finish, shown with product packaging displaying text Light for your moments.

Einbauspot Milliskin Erw.

Erweitere Dein Philips Hue System mit zusätzlichen White Ambiance-Spots, und genieße warmes und kaltweißes Licht. Zur smarten Steuerung benötigst Du nur die Philips Hue Bridge, die in jedem Starter-Kit enthalten ist. Verbinde den Spot mit der Bridge, und regel ihn nach Belieben.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White Ambiance
  • Erweiterungsspot
  • GU10
  • Aluminium
  • Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Alle technischen Daten ansehen
Find your product manual

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Aluminium

  • Material

    Synthetik

Nutzlebensdauer

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Lichteigenschaften

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay