Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White Ambiance Explore Wandleuchte

Explore Wandleuchte

Verbinde die Philips Hue White Ambiance Explore-Wandleuchte mit Deinem Philips Hue Lichtsystem und genieße natürliches weißes Licht, das Dich beim Aufwachen, Energietanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen hilft. Du kannst das Licht in den Bereich leiten, in dem Du es am meisten benötigst.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White Ambiance
  • Inklusive Dimmschalter
  • E14
  • White
  • Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Weiß

  • Material

    Glas

Nutzlebensdauer

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Was unterstützt wird

Sonstiges

