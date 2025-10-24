GU10 - Smarter Spot - 350
Diese GU10 Lampe schafft das passende Licht für jede Tageszeit. Sie bietet ein warmweißes bis kaltweißes Licht und sofortiges, kabelloses Dimmen für jeden Spot in Deinem Zuhause.
Aktueller Preis ist 34,99 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Steuerung per Bluetooth möglich
- Steuerung per Hue Bridge möglich
- Warmweißes bis kaltweißes Licht
- Sofortige Steuerung per Bluetooth
- Steuerung per App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Lampenabmessungen
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
50x58