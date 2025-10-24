Milliskin 3er-Pack runder Einbauspot silber
Der bündig montierbare Philips Hue White Ambiance Spot Milliskin in Aluminium fügt sich nahtlos in die Umgebung ein. Er erzeugt ein warmes bis kühles weißes Licht. Steuere die Leuchte sofort über Bluetooth oder nutze mit einer Philips Hue Bridge weitere smarte Lichtfunktionen.
Aktueller Preis ist 109,99 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- 1 x GU10-Lampe
- Bluetooth-Steuerung per App
- Steuerung mit App oder Sprache*
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Design und Materialausführung
Farbe
Silberfarben
Material
Synthetik