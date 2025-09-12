*Steht in den technischen Daten einer Lampe die Angabe „bis zu“, ist damit die maximale Lichtleistung der Lampe gemeint. Der Wert gibt an, wie hell die Lampe bei 2.700 K (Lampen der Kategorie White) oder 4.000 K (Lampen der Kategorien White Ambiance oder White & Color Ambiance) leuchten kann. Weitere Informationen zum Thema Helligkeit.
Milliskin Einbauspot
Mit dem Philips Hue White Ambiance-Spot in Deinem Philips Hue System kannst Du natürliches weißes Licht genießen, das Dir beim Aufwachen, Beleben, Konzentrieren, Lesen oder Entspannen hilft. Ein qualitativ hochwertiger Spot, der für Langlebigkeit und Detailgenauigkeit steht.
Bei natürlichem Licht erwachen und einschlafen
Philips Hue hilft dabei, so aufzuwachen, wie Du es möchtest, um den Tag ausgeruht zu beginnen. Das Licht wird allmählich heller und imitiert den Sonnenaufgang, was Dir das Aufwachen leichter macht, als wenn Du vom lauten Geräusch eines Weckers aus dem Schlaf gerissen wirst. Beginne den Tag positiv. Abends hilft Dir das angenehme warmweiße Licht dabei, zu entspannen und Deinen Körper auf einen guten Schlaf vorzubereiten.
Schaffen eine persönliche Atmosphäre mit warmweißem bis tageslichtweißem Licht
Kreiere die passende Atmosphäre für jede Gelegenheit, und gestalte Dein Zuhause wahlweise mit warmem oder kaltweißem Licht. Du kannst im Laufe des Jahres verschiedene Stile ausprobieren: Wähle ein frisches Weißlicht, das Dich an eine Frühlingsbrise erinnert, ein warmweißes Licht wie die Sommersonne, oder ein kühles Winterlicht.
Smarte Steuerung, zuhause und unterwegs
Mit den Philips Hue Apps für iOS und Android kannst Du Deine Lampen aus der Ferne steuern, wo immer Du gerade bist. Überprüfe, ob Du vor dem Weggehen das Licht angelassen hast, und schalte es ein, wenn Du erst später nach Hause kommst.
Nach Belieben steuerbar
Verbinde Deine Philips Hue Lampen mit der Bridge und entdecke endlose Möglichkeiten. Steuere Deine Beleuchtung über Dein Smartphone oder Tablet mit der Philips Hue App, oder füge Schalter zu Deinem System hinzu, um Deine Leuchten zu steuern. Programmiere Timer, Benachrichtigungen, Alarme und vieles mehr für ein umfassendes Philips Hue Erlebnis. Philips Hue funktioniert sogar mit Amazon Alexa, Apple HomeKit und Google Home, sodass Du Deine Beleuchtung per Sprachsteuerung anpassen kannst.
