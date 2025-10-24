Die Philips Hue White Ambiance Pendelleuchte Fair in Schwarz erzeugt ein nach oben und unten strahlendes, warmes bis kühles weißes Licht. Nutze die integrierten Lichtszenen für Deine Alltagsaktivitäten. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Philips Hue Dimmschalter oder per Bluetooth. Schließe eine Philips Hue Bridge an, um weitere intelligente Lichtfunktionen zu nutzen.