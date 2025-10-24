Pendelleuchte Fair
Integriere die Fair Philips Hue White Ambiance Pendelleuchte in Dein Philips Hue Lichtsystem und genieße natürliches weißes Licht, das Dir beim Aufwachen, Energietanken, Konzentrieren, Lesen und Entspannen hilft. Genieße diese elegante Pendelleuchte, die in jedes Zuhause passt.
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Inklusive Dimmschalter
- Integrierte LED
- Schwarz
- Intelligente Steuerung mit Hue Bridge*
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Glas