Pillar Doppelspot
Mit dem Philips Hue White Ambiance 2er-Spot Pillar in Schwarz erhältst Du in jedem Raum ein warmes bis kühles weißes Licht. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Hue Dimmer Switch oder per Bluetooth. Sämtliche intelligenten Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.
Aktueller Preis ist 159,99 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- GU10 LED-Lampe enthalten
- Bluetooth-Steuerung per App
- Inklusive Dimmschalter
- Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Technische Daten
Design und Materialausführung
Farbe
Schwarz
Material
Metall