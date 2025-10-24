Support
Nahaufnahme der Vorderseite von Hue White Ambiance Pillar Doppelspot

Pillar Doppelspot

Mit dem Philips Hue White Ambiance 2er-Spot Pillar in Schwarz erhältst Du in jedem Raum ein warmes bis kühles weißes Licht. Steuere die Leuchte sofort mit dem enthaltenen Hue Dimmer Switch oder per Bluetooth. Sämtliche intelligenten Lichtfunktionen erhältst Du mit einer Philips Hue Bridge.

Artikel nicht mehr verfügbar

Produkt-Highlights

  • White Ambiance
  • GU10 LED-Lampe enthalten
  • Bluetooth-Steuerung per App
  • Inklusive Dimmschalter
  • Nutze weitere Funktionen mit der Hue Bridge
Alle technischen Daten ansehen
Find your product manual

Technische Daten

Design und Materialausführung

  • Farbe

    Schwarz

  • Material

    Metall

Nutzlebensdauer

Zusatzfunktion/Zubehör im Lieferumfang enthalten

Sonstiges

Packmaße und Gewicht

Produktabmessungen und -gewicht

Service

Technische Daten

Was unterstützt wird

Sonstiges

  • Paypal
  • Zahlen mit Klarna
  • Apple pay
  • Google pay