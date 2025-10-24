Sale
Starter-Set: 3 smarte Lampen E27 (800) + Dimmschalter
Packe Dein Hue White Ambiance E27 Starter-Set aus und erfreue Dich an entspannenden und energiespendenden Lichtszenen oder erstelle direkt eigene Routinen. Es enthält die Hue Bridge, 3 smarte Lampen mit dem gesamten Weißlichtspektrum sowie einen Dimmschalter.
Aktueller Preis ist 90,99 €, ursprünglicher Preis ist 129,99 €
Produkt-Highlights
- White Ambiance
- Bis zu 800 Lumen*
- Warmweißes bis kaltweißes Licht
- Hue Bridge im Lieferumfang enthalten
- Einfache Einrichtung
Technische Daten
Lampenabmessungen
Maße (BxHxT)
60x110